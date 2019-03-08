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ESOGÜ ESKAM kadın üniversite personeli için kahvaltı düzenledi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ESOGÜ personeli için kahvaltı düzenledi.

08 Mart 2019 Cuma 16:16
ESOGÜ ESKAM kadın üniversite personeli için kahvaltı düzenledi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ESOGÜ personeli için kahvaltı düzenledi.


ESOGÜ Otel’de gerçekleşen kahvaltıda konuşan ESOGÜ ESKAM Müdürü Prof. Dr. Hülyam Kurt, kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu belirtti. Kurt, "Kadının ilerlemesi sosyal adaletin şartı olmanın yanı sıra; her yönüyle kalkınmış bir toplumu inşa etmenin ve ayrıca sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Ülkelerin kalkınmasında başlıca iki temel koşulu oluşturan milli gelir artışı ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesinin gerçekleştirilmesinde de cinsiyet eşitliği önemli bir faktördür. ESOGÜ ESKAM olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadınlara yönelik tüm haksızlıkların giderilmesi, cinsel ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, saygın yaşam ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması yolunda verilen mücadelenin simgesi olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla kadına karşı şiddetle etkin bir mücadele gerçekleştirmek, kadın istihdamının önündeki engelleri aşmak; toplumumuzun huzuru, geleceğimizin teminatı için aile birliğinin güçlenmesi yönünde çalışarak hem kadını hem de erkeği ailenin korunması için seferberliğe davet ediyoruz. Gelin bütün yeteneklerimizi seferber ederek çalışalım, üretelim. Böylece daha güçlü bir Türkiye’yi, özellikle kadınlarımızın yetiştirdiği nesillere güvenle emanet edelim. Kahvaltı programımızın kurumumuzda çalışan kadın personelimizin bir araya geldiği ve daha güçlü hissettiği güzel bir ortam olmasını diliyor, destekleri için Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Kadının güçlenmesi için çalışan ve destek veren herkese teşekkür ederken, ‘kadın varsa şefkat, iyilik ve güzellik var’ diyor ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:16
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