ESOGÜ ’Dünya Bilim Alanı Sıralamaları’nda ilk 100’e girdi
ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yayınlanan "Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında Türk Üniversitelerinin Durumu" raporuna göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) dünya alan sıralamalarında ilk 100’e giren Türk Üniversiteleri arasında yer aldı.30 Nisan 2019 Salı 16:20
ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yayınlanan "Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında Türk Üniversitelerinin Durumu" raporuna göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) dünya alan sıralamalarında ilk 100’e giren Türk Üniversiteleri arasında yer aldı.
Türkiye’den 8 üniversitenin ilk 100’e girebildiği listede, ESOGÜ’nün yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi yer aldı. URAP’ın, 8 kurumun 2018 yılındaki dünya alan sıralamalarını inceleyerek hazırladığı rapora göre ESOGÜ, Academic Ranking of World Universities (ARWU) tarafından yapılan sıralamada Mineral ve Maden Mühendisliği alanında 76-100 bandında yer alarak dünya alan sıralamalarına girdi.
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