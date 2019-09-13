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ESOGÜ cinayetleri sanığı "Sıkıldım" diyerek duruşmayı terk etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesinde geçen yıl 4 kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan araştırma görevlisi Volkan Bayar ile azmettirici olduğu iddiasıyla eski eşi tutuksuz sanık Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edildi - Duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanan sanık Bayar, "Sıkıldım, gidiyorum ben" diyerek duruşmayı terk etti

13 Eylül 2019 Cuma 12:42
ESOGÜ cinayetleri sanığı "Sıkıldım" diyerek duruşmayı terk etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 3 akademisyen ile fakülte sekreterini öldüren araştırma görevlisi tutuklu sanık Volkan Bayar ile eski eşi aynı üniversitede araştırma görevlisi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eşi Yağan ise salonda hazır bulundu.

Duruşmanın başlamasının ardından SEGBİS aracılığıyla bağlantı kurulan sanık Volkan Bayar, savunma yapmak istemediğini belirtip, "Sıkıldım, gidiyorum ben." diyerek duruşmayı terk etti. Suçlamaları kabul etmeyen eski eşi Saadet Aylin Yağan ise beraatini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen ESOGÜ Öğretim Üyesi G.B, olay günü fakülte içinde olduğunu söyleyerek, "Odamdaydım. Birtakım sesler duydum. Önce silah sesi gibi algılamamıştım. Odamdaki hocalardan biri dışarı çıktı. Büyük bir koşuşturma ve telaş vardı. Odaya geri dönüp kapımızı kilitledik. Odamıza sonradan gelen öğrencilerden biri 'Bir adam varmış. Elinde silahla ateş ediyormuş.' dedi. Koridorlar çok karışmıştı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

- Olay

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018'de araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

Rektörlük tarafından bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Yağan gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısı Bayar, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, eski eşi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:42
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