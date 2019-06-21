ESOGÜ cinayetleri davası

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) 4 kişinin hayatını kaybettiği cinayetlerle ilgili açılan davada tanıklar konuştu. Tanık N.B., Volkan Bayar ’ın ’bu iş 24 kurşuna bakar’ şeklinde söylemlerinin konuşulduğunu iddia edilirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen ESOGÜ Öğretim Üyesi N.B., sanık Volkan Bayar’ı olay günü fakülte içinde gördüğünü söyleyerek, “Koridordaki kapı isimlerine tek tek bakarken gezdiğini gördüm. Odası bizim katta değildi. Volkan’ın tek tek kapılara bakması bende şaşkınlık oluşturdu. Tedirgin oldum, odama geçtim. Olaydan 10 gün önce bir arkadaşım bana ‘hocam bu aralar nereye gitsem Volkan’ı ve Aylin’i görüyorum. Çarşıda veya fakültede yanı başımda görüyorum. Birden arkamda beliriyorlar’ dedi. Dikkatli olması gerektiğini söyledim” dedi.

“Bu iş 24 kurşuna bakar”

Tanık N.B., Volkan Bayar’ın üniversitede birçok kişi hakkında iftiralarda bulunduğunu belirterek, “O dönemde okulda Volkan’ın ‘bu iş 24 kurşuna bakar’ söylemleri konuşuluyordu. Kendisinden duymadım, ama konuşuluyordu. Eğitim Fakültesi Dekan Cemil Yücel’den maktul Fatih Özmutlu’dan duymuştum. Volkan’ın dediklerini duyunca tedirgin olmuştum. Rektörlük ile görüştüm. O zaman bana ‘bir şey yapamayız, emniyetin adamı olabilir’ dediler. Sınav döneminde rektörlük kolay kolay izin vermez. Volkan Bayar’ın ’24 kurşuna bakar’ söyleminden sonrası sınav dönemi olmasına rağmen Volkan ve Aylin’e 19’ar gün izin verdi. Bu süreç içerisinde onları fakültede el ele gördüm. Sanıklar birlikte hareket ediyorlardı” açıklamalarında bulundu.

“Sakin olmasını ve silahı bırakmasını söyledim”

Mahkemede dinlenen ve ESOGÜ’de güvenlik görevlisi olan E.T., Volkan Bayar’ı silahla gördüğünü ve sakin olması gerektiğini söyleyerek, “Olayın olduğu gün rektörlük bölgesinde olduğunu belirterek, “Sanıkları ve maktulleri tanımıyorum. Gelen anons üzerine eğitim fakültesine giderken Volkan’ı elinde silahla gördüm. Sakin olmasını ve silahı bırakmasını söyledim. Sakin olduğunu ve polise teslim olacağını söyledi. O ara telefonla konuştu. ‘Senin yüzünden oldu’ şeklinde aşırı küfürlü bir konuşma yapılıyordu. Olay sırasında Saadet Aylin’i Volkan’ın yanında görmedim. Zaten bir süre sonra polis olay yerine geldi” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.