ESO’dan yeni eğitim hamlesi Eskişehir Sanayi Odası Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağı (ESO-ABİGEM) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi-Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde İşletme Yüksek Lisans programı (MİNİ MBA) başladı.

Eskişehir Sanayi Odası Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağı (ESO-ABİGEM) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi-Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde İşletme Yüksek Lisans programı (MİNİ MBA) başladı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin öğretim üyeleri tarafından ESO üyelerine yönelik başlayan eğitimlerde; yönetim ve örgüt, muhasebe, mali tablo analizi, finansal yönetim, üretim ve tedarik zinciri yönetimi, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi, pazarlama yönetimi ve satış yönetimi konularında bilgi verilecek. 60 saat sürecek eğitimler 5 haftada tamamlanacak ve tüm eğitimler ESO-ABİGEM eğitim salonlarında gerçekleştirilecek.

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