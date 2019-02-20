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ESO’da ‘Eskişehir Tanıtım Ödülleri’ öncesi basın toplantısı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Tanıtım Grubu (ETG) işbirliği ile ‘Eskişehir Tanıtım Ödülleri’ öncesinde bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
ESO’da ‘Eskişehir Tanıtım Ödülleri’ öncesi basın toplantısı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Tanıtım Grubu (ETG) işbirliği ile ‘Eskişehir Tanıtım Ödülleri’ öncesinde bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.


Eskişehir Sanayi Odasında 26 Şubat’ta düzenlenecek olan ödül töreni öncesinde, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Tanıtım Grubu Başkanı Orhan Arat bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, sanayi odası olarak Eskişehir’in Türkiye’ye daha çok tanıtılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, “Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Tanıtım Grubu olarak önümüzdeki hafta önemli bir etkinlik Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek. Öncelikle bunun bilgisini vermek istiyoruz. Eskişehir Sanayi Odası olarak bizler tabii ki hep söylüyoruz, sanayici aş ve iş peşinde ama bunun dışında sanayi odası olarak yapmamız gereken Eskişehir’deki bütün platformlarda, kamuda, Ankara’da, İstanbul’da, STK’larda iyi bir tanıtımının yapılması. Bu tanıtımı yaparken de önemli olan kentimize yatırımcı getirebilir miyiz, yatırımcılar ile Eskişehir sanayisini daha da büyütebilir miyiz, onların bize getirdiği entelektüel birikimle daha farklı neler yapabiliriz. Aslında baktığımızda bunların hepsi topyekun birer çalışma. Eskişehir Sanayi Odası olarak da bu anlamda hem sosyal hizmetler, hem yaptığımız kültürel çalışmalar, hem de tanıtım çalışmalarıyla Eskişehir’de lider olmaya çalışıyoruz, öncü olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Eskişehir Tanıtım Grubu ile bir senedir ilişkilerimiz devam ediyor. Eskişehirimizi Türkiye’ye daha iyi nasıl tanıtabiliriz, hem sanayisiyle, hem yaptıklarıyla. Bütün amacımız aslında bu” şeklinde konuştu.



“Ödüllerin birincil amacı ilimizin tanıtılması ve markalaşmasıdır”


ESO Başkanı Kesikbaş’ın ardından konuşan Eskişehir Tanıtım Grubu Başkanı Arat, ödül töreni hakkında bilgiler verdi. Başkan Arat, “Geleneksel olarak yapılan Eskişehir tanıtım ödüllerinin 6’ncısını Eskişehir Sanayi Odası’nın desteğiyle yapıyoruz. Ödüllerin birincil amacı ilimizin tanıtılması ve markalaşmasıdır. Şehir paydaşlarının süreç farkındalığının arttırılması, kentin geleceği ile ilgili pozitif motivasyon sağlayarak, doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, kişi ve kurumların ilimiz için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zeminler oluşturmaktadır” dedi.


Düzenlenecek olan ödül töreninde ayrıca İnan Kıraç için vefa programı yapılacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
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