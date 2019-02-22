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ESOB’tan moral ziyareti

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu, BB Erzurumspor’a moral ziyaretinde bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 17:00
ESOB’tan moral ziyareti

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu, BB Erzurumspor’a moral ziyaretinde bulundu. Başkan Rasim Fırat, Teknik Direktör Mehmet Özdilek’e Ankaragücü deplasmanı öncesinde başarılar diledi.


Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor’da hazırlıklar sürerken, ESOB Başkanı Rasim Fırat ve yönetim kurulu üyeleri bugünkü idmanın konukları oldu. İdmanı izledikten sonra takım kaptanı Egemen ile bir süre sohbet eden ESOB heyeti, daha sonra Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile bir araya geldi. Ankaragücü deplasmanı öncesinde takıma başarılar dileyen Başkan Rasim Fırat, “Hocam size ve takımınıza güveniyoruz. Umuyoruz ki Ankara deplasmanından da puan ya da puanlarla dönecekseniz. Biz de sizleri yalnız bırakmayacağız” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Teknik Direktör Özdilek ise “Hep birlikte zoru başaracağız. Desteğiniz bizim için çok önemli” dedi.


Başkan Fırat ve yönetim kurulu üyeleri Fatih Çiftçi, Zeki Pınar, Seyfettin Saka, Zekayi Kaplan ve Genel Sekreter Cüneyt Acır daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:00
  1. fotoğraf
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