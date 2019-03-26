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ESOB’da İstihdam Seferberliği toplantısı

İstihdam seferberliği kapsamında istihdam paketinin yaygın şekilde tanıtılması amacıyla ‘Burası Adıyaman Burada İş Var’ sloganıyla, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde İstihdam Seferberliği 2019 bilgilendirme toplantısı yapıldı.

26 Mart 2019 Salı 11:11
ESOB’da İstihdam Seferberliği toplantısı

İstihdam seferberliği kapsamında istihdam paketinin yaygın şekilde tanıtılması amacıyla ‘Burası Adıyaman Burada İş Var’ sloganıyla, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde İstihdam Seferberliği 2019 bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen toplantıda SGK İl Müdürü Suat Tekin ve Türkiye İş Kurumu Müdürü Mehmet Emin Yücekaya,oda başkan ve genel sekreterlere yeni istihdama prim, vergi ve ücret desteği, asgari ücret desteği, düzenli ödemeye devamlı destek ve kalkınmaya ilave destek teşvikleri konularında bilgilendirmede bulundu.


Bilgilendirme toplantının sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan İl Müdürü Tekin, oda başkanı ve üyelerden kampanyaya destek istedi.


Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında açıklanan teşviklerin önemli olduğunu belirterek, bundan işverenlerin ve esnafların yararlanması gerektiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:11
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