ESOB’a vergi haftası ziyareti

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, bu yıl 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanan 30’uncu Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat’ı ziyaret etti.

Gelir İdaresi Grup Müdürü Mehmet Kuzucu, Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürü Bahadır Bağ ve Aziziye Vergi Dairesi Müdürü Şinasi Şenol’un da katıldığı ziyarette, Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, ESOB Başkanı Rasim Fırat’a çiçek hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Fırat, tüm kurum çalışanlarının vergi haftasını kutladı. Ekonomik kalkınma ve gelişimin vergi bilinci yüksek toplumlarda daha da öne çıktığını ifade eden Başkan Fırat, özellikle son yıllarda mükelleflerin işini kolaylaştıran uygulamaların memnuniyet verici olduğunu belirtti. Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan da, her bir mükellefin kendileri için özel olduğunu belirterek, tüm kurum personelinin bu anlayışla en iyi hizmeti sunmaya gayret gösterdiğini kaydetti. Aslan ayrıca kurumlararası işbirliğini daima üst seviyede tutmanın çabası içinde olduklarını söyledi.