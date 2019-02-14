ESO üyelerine devlet destek ve teşvikleri anlatıldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO)’nın ev sahipliğinde KOSGEB, SGK, İŞKUR ve Eskişehir Vergi Dairesi işbirliğinde devletin sağladığı destekler ve teşvikler ESO 50. Yıl Salonu’nda sanayicilerin geniş katılımıyla açıklandı.

Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayileri, üreticileri yakından ilgilendiren konuları kurumların birinci ağızlardan almak istediklerini belirtti. "Bu ülke hepimizin,gidecek başka yerimiz yok, mutlaka sanayimizi devlet-özel sektör olarak geliştirmeliyiz” diyen Kesikbaş, “Sanayi ile uğraşan ve ticaret yapan firmalarımız özellikle buradaki devlet kurumlarımızdan çekiniyor. Ama onlar aslında bizim gibi insanlar ve üreticilerimiz için önemli fırsatlar sağlayabiliyor. ESO’da 12 fuar düzenledik hepsine katıldılar. Önemli olan teşvikler bitmeden zamanında bu teşviklere katılmak. Bizler bu kurumların birer parçasıyız. Ben hep şunu söylüyorum, onlar bizim en büyük ortaklarımız” dedi.

Kazancımız yatırıma harcıyor

Sanayicilerin toplam kazançlarının ciddi bir yüzdesini vergi dairesine ödediğinden bahseden Kesikbaş, “Biz ortaklarımıza para veriyoruz ama onlar da bize geri veriyorlar. Korkulacak kurumlar değil, hepimiz aynıyız. Bizim tarafımızın da dikkat etmesi gereken noktalar var. Mali müşavirlere de bu işleri çok bırakmamak gerekiyor. Bizim de finansal okuryazar olmamız gerekiyor. Beklentilerimiz çok fazla. Çok zengin sanayiciler değiliz, emekçi patronlarız. Hem çalışıyor hem üretiyoruz. Kazancımızı yatırıma harcıyoruz” dedi.

Özellikle sanayicilerin KOSGEB’den kredi konularında bilgi almak istediklerini anlatan Kesikbaş, “Gün içinde çok fazla kulaktan dolma bilgi alıyoruz. 2019’da bize ne tip teşvikler destekler var, bunları birinci ağızlardan duyalım istiyoruz. Bu ülke hepimizin,gidecek başka yerimiz yok, mutlaka sanayimizi devlet-özel sektör olarak geliştirmeliyiz. Daha mutlu yaşamanın hesaplarını yapıyoruz. O yüzden buradayız” diye konuştu.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın yaptığı açılış konuşmasından sonra sanayicilerin yaptığı ve yapacağı yatırımlarla, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında alabileceği destekler, katma değer vergilerinde uygulanan indirimler, personel ve teçhizat alımında devlet kurumları tarafından yararlanabileceği teşvikler sanayicilere açıklandı.

Bilgilendirme buluşmasına ESO Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra KOSGEB Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz ve KOBİ Uzmanı Gözde Yenilmez, SGK İşveren Danışmanı İsmail Ar, İŞKUR Şube Müdürü Fatma Kıpçak ve beraberinde Şube Şefi Tamer Kendir, İş ve Meslek Danışmanları Yeşim Özcan ile Raziye Tezel, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ile Müdür Yardımcısı Cengiz Durur ve Gülten Yıldırım, Grup Müdürü Hüseyin Acar katılarak sanayicilerin sorularına cevap verdiler.