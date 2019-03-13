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ESO, SGK, İŞKUR işbirliğinde istihdam seferberliği

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR işbirliğinde gerçekleşen ’İstihdam Seferberliği 2019’ sanayicilere, iş insanlarına ve firmaların insan kaynakları yöneticilerine açıklandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:09
ESO, SGK, İŞKUR işbirliğinde istihdam seferberliği

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR işbirliğinde gerçekleşen ’İstihdam Seferberliği 2019’ sanayicilere, iş insanlarına ve firmaların insan kaynakları yöneticilerine açıklandı.


ESO Meclis Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirmede toplantısında ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, SGK Eskişehir İl Müdürü İbrahim Kısa ve İŞKUR Eskişehir İl Müdürü Hasan Yoldaş bilgi verdiler. İstihdam Seferberliği ile ilgili çalışmaları bir süredir sürdürdüklerini ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bakanlıklarımız ve TOBB ciddi şekilde bu projenin arkasında. Bu anlamda sürekli insan kaynakları ile yan yana ve beraber olan SGK ve İŞKUR müdürlerimiz de buradalar. İletişimlerimizi güçlü tutmamız gerekiyor. TOBB’un bize gönderdiği bilgilerden sizlere önemli açıklamalarda bulunacaklar. Sanayimiz ve ticaretimiz için istihdam seferberliğini iyi değerlendirmeliyiz. Çünkü büyük bir fırsat” diye belirtti.



"Aralık 2020’ye kadar her istihdam için 12 ay vergi ve prim ödenmeyecek"


Toplantıda konuşan SGK Eskişehir İl Müdürü İbrahim Kısa ise bağlı oldukları bakanlığın ve TOBB arasında işbirliği ile başlatılan istihdam seferliğine, işverenlere destek amaçlı olduğunu ve önemli destekler sunduğunun altını çizdi. İl Müdürü İbrahim Kısa, “3 ay boyunca İlave İstihdama Ücret Desteği sağlanacak. Nisan ayının sonuna kadar her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve ücret ödenmeyecek. Daha sonra 9 ay sadece ücret ödenecek. İlave İstihdama Vergi ve Prim Desteği ise 12 ay boyunca uygulanacak. Bu süre boyunca işverenler vergi ve prim borcundan muaf tutulacak. Aralık 2020’ye kadar her istihdam için 12 ay vergi ve prim ödenmeyecek. Kadın genç engelli için bu süre 18 ay” açıklamalarında bulundu.



"Bireyleri alacaklar, istenilen tecrübeye getirecekler ve maaşları devletten ödenecek”


İŞKUR Eskişehir İl Müdürü Hasan Yoldaş ise toplantıda istihdam seferberliği kapsamında sağlanan imkânların değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Proje kapsamında İŞKUR üzerinden kolaylıklar sağlandığını söyleyen Yoldaş, “Kısa çalışma ödeneğinde, iş durduran ya da kapanan firmalara 3 aylık ödenmemiş maaşları ödeniyor. Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez. Önce iş başı eğitim sonra istihdam desteğinde, iş başı eğitimine katılana 3 ay aylık 2 bin 21 TL, imalat ve bilişim sektöründeki kursiyerlere 6 ay aylık 2 bin 21 TL, siber güvenlik ve kodlama için 9 ay aylık 2 bin 210 TL kursiyerlere asgari ücret ve sigorta imkânı sağlanıyor. İhtiyacınıza uygun nitelikli iş gücü eğitimine tam destek teşvikinde; istenilen becerilere sahip eleman bulamıyoruz diyenlere yönelik bir teşvik sistemi. Bireyleri alacaklar, istenilen tecrübeye getirecekler ve maaşları devletten ödenecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:09
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