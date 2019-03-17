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ESO Başkanı Kesikbaş, Bakan Pekcan’a sanayicilerin beklentilerini açıkladı

Bir dizi ziyarette bulunmak için Eskişehir’e gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, üyelerinin taleplerini ve ESO olarak ihracatı arttırmaya yönelik yapılması gerekenleri iletti.

17 Mart 2019 Pazar 16:24
ESO Başkanı Kesikbaş, Bakan Pekcan’a sanayicilerin beklentilerini açıkladı

Bir dizi ziyarette bulunmak için Eskişehir’e gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, üyelerinin taleplerini ve ESO olarak ihracatı arttırmaya yönelik yapılması gerekenleri iletti.


Bakan Pekcan’ı göreve geldiğinden beri yakından takip ettiklerini vurgulayan Kesikbaş, "Özel sektörden geliyor olmanız bizi anlayıp empati yapmanızda rol oynuyor" dedi. ESO olarak üç konuya odaklandıklarının altını çizen Kesikbaş, "Bunlardan bir tanesi ihracat. Ciddi çalışmalarda bulunduk. TÜİK rakamlarına baktığımızda geçen seneye göre yüzde 18 artış ile 1 milyar 68 milyon gibi bir ihracat yaptık. Aslında Eskişehir firması olup kayıtlarda şehir dışı görünen firmalarımız ile toplamda 2.4 milyar dolar civarında bir ihracatımız var" diye konuştu.


Kısa adı URGE olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi projelerini çok önemsediklerini ve bu projelere başladıklarını açıklayan Kesikbaş, bunun Ticaret Bakanlığı’nın çok büyük bir hizmeti olduğunu ve mutlaka yararlanılması gerektiğini söyledi. Bu konuda özellikle ESO’nun ve üyelerinin bir isteği olduğuna işaret eden Kesikbaş, "Daha az katılımcı ile yapılabilen Mini URGE projelerine ihtiyacımız var. Turquality ve genel URGE projeleri karışımı bir yapılanma önemli bir destek olacaktır" dedi.


İhracatı arttırmak için liman bağlantısı


Konuşmasında Eskişehir sanayii için çok önemli olan bir diğer ihtiyacın daha belirlendiğini anlatan Kesikbaş, "Biz 2.5 milyar gibi bir ihracat yapıyoruz ama bunu iki katına çıkarmak mümkün. İhracatın tamamı kara yolu ile yapılıyor. Gemlik-Karacabey-Bandırma üzerinden limanlara bağlanma gibi bir problemimiz var. Kabaca bir hesap yaptık limanlara ulaşmamız için 35 milyon Euro gibi bir toplam yıllık maliyetimiz oluyor. Liman bağlantısı mutlaka sağlanmalı. Diğer yandan ihracat için müşterilerimizi buraya getirmemiz gerekiyor ve bunun için de Türk Hava Yolları’nın Eskişehir’e uçuşları başlamalı "şeklinde belirtti.


Projelerimize güveniyoruz.


Konuşmasında ESO yapısı ve projeleri konusunda da bilgi veren Kesikbaş, "Biz hali hazırda 6 URGE projesi planladık. Bir tanesi epey yol aldı. Bir diğeri başlamak üzere. Bu konularda daha fazla ihtiyacımız var. ESO olarak bu projelere çok güveniyoruz. Eskişehir için en değerli ekonomik olgunun bunlar olduğunu düşünüyorum. Yaptığımızı düzgün bir şekilde yurt dışına ulaştırmamız gerekiyor. Ar-Ge, inovasyon ile ihracatlarımızın kilogram fiyatını 3 ila 3.5 dolara ulaştırmamız lazım. Havacılık, makine, metal, beyaz eşya sektörü gibi ciddi potansiyel olan sektörlerimiz mevcut. Eskişehir gerek üniversiteleri gerek yan sanayi ile ürettiklerini mamule dönüştürecek potansiyeli olan, üniversite sanayi birlikte çalışabilen bir kent." diye konuştu

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:24
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