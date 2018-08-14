THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Esnaftan Türk lirasına destek! Hepsini bozdurdular

İstanbul Fatih'te Sultanhamam'da toplanan bir grup esnaf aralarında topladığı 300 bin doları Türk lirasına çevirerek ekonomiye destek mesajı verdi.

14 Ağustos 2018 Salı 15:15
Esnaftan Türk lirasına destek! Hepsini bozdurdular

"Paramıza ve ülkemize sahip çıkalım, elde, avuçta ne kadar dolarımız varsa bozduruyoruz." sloganıyla Sultanhamam Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Ekonomik savaşı kazanacağız" yazılı pankart açtı.

"Kahrolsun Amerika, yaşasın Türkiye", "Amerika'ya boyun eğmeyeceğiz", "Bu millet dolarsız yaşar ama onursuz yaşayamaz" ve "Dik dur eğilme bu esnaf seninle" sloganları atan grup, ellerindeki dolarları sallayarak Amerika'yı protesto etti.

Adaleti Savunanlar Derneği Üyesi İrfan Çalışkan, katılımcılar adına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bağımsız politikalar izlemeye, tarihi misyonuna dönmeye ve dünya üzerinde yapılan adaletsizliklere, sömürülere müdahale etmeye, mazlumun yanında zalimin karşısında durmaya başladığı zamanlarda küresel odakların Türkiye'ye karşı harekete geçtiğini anlattı.

Gezi olayları, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan eylemler başarısız kalınca küresel güçlerin ABD'yi kullanarak Türkiye üzerinden ekonomik baskı uygulamaya başladığını ifade eden Çalışkan, bununla ekonominin olumsuz etkilenmesi, Türkiye'nin kendi istediği politikalara dönmesi ve onlara boyun eğecek yöneticiler seçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

'DIŞ TİCARETTE MİLLİ PARAYLA ÖDEME YAPACAĞIZ'

Çalışkan, milletin ortaya konulan senaryolara göre hareket etmediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yaşanan süreçler bize şuurlu olmayı, yalan politikalara ve sahte senaryolara aldanmamayı öğretti. Türkiye'ye karşı uygulanan ekonomik savaşın en bariz silahı olan döviz kurlarının planlı olarak yükseltilmesine karşı duruş olarak elimizdeki dolarları bozdurarak, ülkemize tuzak kuranların tuzağını boşa çıkarma yolunda bir adım atıyoruz. Bu hareketin büyüyeceğine inanıyoruz. Bize silah olarak kullanılan doların bizim gözümüzde bir değeri olmadığını bütün dünyaya göstereceğiz. Bu mücadelenin bir ayağı döviz bozdurma seferberliği olduğu gibi diğer yandan dış ticarette doları terk edip ticaret yaptığımız ülkelerle milli para birimleri üzerinden ödeme yapmaya başlayacağız."

Dış ticaret açığını azaltmak için az ithalat, çok ihracat yapacaklarını vurgulayan Çalışkan, ithal malları tüketmeyi en aza indireceklerini, dışa bağımlı olmayan üretimi özellikle tarım ve hayvancılığı canlandırıp bu ürünleri ihraç edeceklerini belirtti.

Türk milletinin karakter olarak zoru görünce ataletten kurtulup harekete geçen bir millet yapıya sahip olduğunun altını çizen Çalışkan, "Türkiye üreten ve dışarıya bağımlı olmayan bir ülke haline gelecek. Çağımızın en büyük güç yarıştırma alanı olan ekonomi sahasında büyük ilerlemeler kaydedeceğiz. Küresel güçlerin karargahı durumundaki ABD'nin ekonomik hegemonyasına doların uluslararası kullanım alanını daraltarak büyük darbe vuracağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamadan sonra bir bankaya giden grup, yaklaşık 300 bin doları Türk lirasına çevirdi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 15:15
  1. türk lirası
  2. dolar
  3. esnaftan TL'ye destek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayaklanan halk CHP'li belediyeye yürüdü!
    1. Ayaklanan halk CHP'li belediyeye yürüdü!
    2. 12 üniversite rektöründen ABD'ye kınama
    3. Fahrettin Altun: AK Parti'nin en..
    4. Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın bitişinin..
    5. Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 kişi..
    6. Nevşehir'de takla atan otomobil..
    7. Bahçeli imzaladı! İYİ Partili isim..
    8. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    9. Eski HDP İstanbul İl Başkanı gözaltında!
    10. KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanır?
    11. 2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman..
    12. Fuat Oktay'dan AK Parti mesajı
    13. 'Eşime baktılar' diyerek baltayla..
    14. FETÖ'nün sözde 'diyanet sorumlusunun..
    15. BBC duyurdu! Piyasaya Türk Lirası..
    16. Beylikdüzü 2018 kurban kesim alanı ve..
    17. Kurban fiyatları İstanbul! 2018..
    18. Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav..
    19. Kenan Işık’ın sağlık durumunda son..
    20. Fuat Oktay'dan AK Parti mesajı
    Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
    Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?