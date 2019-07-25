Esnaftan şemsiyeli duyarlılık Antalya’da bankta yatan bir kişiyi esnaf, güneşten etkilenmesin diye şemsiye ile korudu.

Antalya’da bankta yatan bir kişiyi esnaf, güneşten etkilenmesin diye şemsiye ile korudu.

Antalya’nın en işlek caddelerinden Şarampol’de, bir kişi aşırı yorgunluktan bank üzerinde yatmaya başladı. Kısa sürede uyuyankişinin üzerine ilerleyen saatlerde güneş ışınları vurmaya başladı. Çevredeki duyarlı esnaf, yüksek nemle birlikte 40 dereceye ulaşan sıcaklık altında yatan kişinin, etkilenmemesi için baş bölgesindeki saksıya şemsiye açtı. Esnafların bu davranışı takdir toplarken, caddeden geçenler şemsiye altında yatan kişiye meraklı gözlerle baktı.

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