0553 313 94 23

Esnaftan Şahin’e tam destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnaf ziyaretleri kapsamında Ali Nadi Ünler Bulvarı esnaflarıyla buluştu.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:05
Esnaftan Şahin’e tam destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnaf ziyaretleri kapsamında Ali Nadi Ünler Bulvarı esnaflarıyla buluştu. Esnafın sorunlarını dinledi, vatandaşların sevgisiyle karşılaştı.


Belediyecilikte bir“Gaziantep Modeli” oluşturan, halkla gönül bağını sürekli sıkı tutan, belediyeciliği sözde değil özde olduğunu icraatlarıyla vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnafla dertleşti, dileklerini ve şikayetlerini dinledi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Şahin, sık sık fotoğraf çektirdi, esnafın desteğiyle yeni dönem de, Gaziantep’i hep beraber yükselteceklerini belirtti. Ali Nadi Ünler Bulvarı esnaflarından Emine Oduncu ziyaretten dolayı çok sevindiğini belirterek, “İnşallah bu seçimde yine kazanır yine başkanımız olur ama bu tür ziyaretlerin daha fazla olmasını diliyoruz” dedi.


Ziyaret sırasında şaşkınlığını gizleyemeyen Büşra Bozkurt ise, “Hiç beklemiyordum gerçekten buraya kadar gelmesi hoş bir davranıştı. Ülkemize olsun, şehrimize olsun büyük hizmetler verdi. Güzel aktiviteler düzenliyor ve bizler için yararlı bu. Mütevazı tavrı olsun, insanlara olan yaklaşımı olsun çok beğeniyorum çok güzel bir şey bu. Her zaman destekliyor, kendisine ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Cem Bava ise, “Kendisine ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Fatma Şahin mükemmel bir insan kaliteli bir insan yaptığı hizmetleri görüyoruz dört dörtlük. İnşallah tekrardan seçilir. Gaziantep için şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Ziyaretlerinin sonunda Şahin, esnafa iyi ve bereketli bir hafta diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:05
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    1. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    2. Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için..
    3. "Asıl ihtiyacımız özel sektör..
    4. Isparta’da Şubat ayında 11 bin 269..
    5. Elini oyuncak makinesine sıkıştırdı
    6. Başkan Fatma Toru kadın medya..
    7. Evlere para dağıtan 'Hızır' bu kez..
    8. Esnaftan Şahin’e tam destek
    9. Venezuela’da 80 saatten fazladır devam..
    10. Gençler Nemrut Dağı Milli Park..
    11. Hekimhan’da Cumhur İttifakına destek..
    12. Van’dan ezana yapılan saygısızlara..
    13. Anadolu Üniversitesinde “Öğrenci Sanat..
    14. Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile..
    15. Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava
    16. Real Madrid'de Mourinho krizi: Gelirse..
    17. Akıncı, İstiklal Marşının kabulünün..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    19. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro..
    20. Fas'tan İİT ülkelerine..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...