0553 313 94 23

Esnaftan Karaköprü adayı Aslan’a tam destek

Saadet Partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan kent merkezinde bir araya geldiği vatandaşlardan tam destek aldı.

12 Mart 2019 Salı 15:46
Esnaftan Karaköprü adayı Aslan’a tam destek

Saadet Partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan kent merkezinde bir araya geldiği vatandaşlardan tam destek aldı.


Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, Şanlıurfa’da ticaretin kalbinin attığı pasajlar bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aslan, Atatürk Bulvarı, Divanyolu ve pasaj bölgesindeki esnaf ve vatandaşlardan destek sözü aldı.


Çalışmalarına devam eden Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, vatandaşların ilgisi sonrası açıklamasında,“31 Mart tarihi bu sorunların çözümü için dönüm noktasıdır. Sıkıntıların çözülmesi için bu tarihte mevcut düzene ‘dur’ demek gerekiyor” ifadelerini kulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) subay ve astsubay sınavı ne zaman yapılacak? | 2019 MSÜ subay astsubay sınavı
    1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) subay..
    2. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    3. Kozluk’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve..
    4. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş..
    5. Suruçlu gençler Türkiye şampiyonu oldu
    6. Kızılordu Korosu 20 bin İstanbulluyla..
    7. Polis, intihar etmek için nehre..
    8. Sivasspor'da Fenerbahçe maçı..
    9. MÜSİAD’dan Rektör Kızılay’a ziyaret
    10. Bakan Yardımcısı Ersoy Siirt’te
    11. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    12. Türkiye’de kültür ekonomisinin..
    13. Müşterek devriye faaliyeti için Rusya..
    14. Ç.Rizespor ve Kayerispor PFDK’da
    15. Dev Y-20'nin yeni modelleri üretilecek
    16. Van Büyükşehir Belediye Meclisi..
    17. TOKİ İncirliova için düğmeye bastı
    18. Cehaletin bu kadarı! İstanbul Boğazı..
    19. Samsung'tan Galaxy Fold açıklaması |..
    20. İntihar girişiminde bulunan kadını..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü