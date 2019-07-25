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Esnaftan aldığı 30 kilo altınla kayıplara karıştığı iddiası

Konya'da bir sarrafın, kent merkezi ile İstanbul'daki sarraf ve kuyumculardan, sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı iddia edildi- Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir:- "Şüphelinin, Konyalı kuyumcu esnafı ile İstanbul'daki altın toptancılarına geri ödeme yapmadığını anladık. Şu an için bize müracaat eden yaklaşık 15 esnaf var. Bu arkadaşlarımız savcılığa suç duyurusunda bulundu"- "İstanbul'da ne kadar mağdur olduğunu şu an bilmiyoruz. Güvenlik güçlerimiz çalışmalara başladı. Şüpheli, kardeşinin de evi ve arabasını ipotek ettirerek 300 bin lira kredi çektirmiş. Bu parayla da yurt dışına kaçtığını tahmin ediyoruz"

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:48
Esnaftan aldığı 30 kilo altınla kayıplara karıştığı iddiası

KONYA (AA) - Konya'da bir sarrafın, kent merkezi ile İstanbul'daki sarraf ve kuyumculardan, sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan M.G, kuracağı stantta vatandaşa ucuza altın satma vaadiyle kentteki kuyumcular ile İstanbul'da bulunan altın toptancılarından, ileri tarihte geri ödeme şartıyla yaklaşık 30 kilogram altın aldı.

Şüpheli M.G, dükkanının önüne açtığı indirim standının beşinci, son gününde, kendi dükkanındaki altınlar, kurduğu stantta yaptığı satıştan elde ettiği para ve kalan altınları da alarak kayıplara karıştı.

Dükkanın kapalı olduğunu görünce aradıkları M.G'ye ulaşamayan Konyalı 15 esnaf, Konya Cumhuriyet Savcılığına dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayette bulundu.

- "Konya ve İstanbul'daki esnaftan yaklaşık 30 kilogram altın temin etmiş"

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, gazetecilere, M.G'nin dükkanının önünde kuracağı çadırda vatandaşa ucuz altın satacağını, bir hafta önceden bilboardlarda reklam verdiğini söyledi.

Reklamı gören sarrafların duruma şaşırdığını ifade eden Kuşdemir, "Biz kuyumcu esnafı olarak hayretler içerisinde kaldık. Çünkü ucuz altın olmaz. Altının bir değeri vardır. Aldığımız bilgiye göre şüpheli M.G, bir hafta önce İstanbul'a giderek altın toptancısı esnafla, geri ödemeli anlaşma yapmış. Güvene dayalı hem Konya esnafından hem de İstanbul'daki altın toptancısıyla görüşerek yaklaşık 30 kilo altın temin etmiş." diye konuştu.

- "İstanbul'da ne kadar mağdur olduğunu şu an bilmiyoruz"

Kuşdemir, dün mağdur olan sarraflarla görüştüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"M.G, yürüttüğü kampanyanın 5'inci gününün sonunda kendi dükkanındaki altınlar, kurduğu stantta satarak elde ettiği para ve kalan altınları alıp kayıplara karışmış. Görüşmelerimiz neticesinde, şüphelinin Konyalı kuyumcu esnafı ile İstanbul'daki altın toptancılarına, geri ödeme yapılmadığını anladık. Şu an için bize müracaat eden yaklaşık 15 esnaf var. Bu arkadaşlarımız savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul'da ne kadar mağdur olduğunu şu an bilmiyoruz. Güvenlik güçlerimiz çalışmalara başladı. Şüpheli, kardeşinin de evi ve arabasını ipotek ettirerek 300 bin lira kredi çektirmiş. Bu parayla da yurt dışına kaçtığını tahmin ediyoruz."

Öte yandan, şüpheli M.G'nin salı günü akşam saatlerinde elindeki valizlerle dükkandan çıkması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, M.G.'nin dükkanına giren bir kişinin, bir süre sonra elinde iki valizle dükkandan çıkarak uzaklaşması yer alıyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:48
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