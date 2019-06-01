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Esnafların bayram beklentisi

Fatsa Giyim Eşyaları Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasanın hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:19
Esnafların bayram beklentisi

Fatsa Giyim Eşyaları Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasanın hareketlenmesini beklediklerini söyledi.


Türkiye üzerinde oynanan oyunların ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Paşalıoğlu, “Tabii, bu durum esnaflarımızın sıkıntılı günler geçirmesine sebep oluyor. İşsizliğinde ortaya çıkmasıyla vatandaşlarımız bir takım sıkışıklar yaşıyor. Dünya genelinde yaşanılan global bir kriz söz konusu. Tüm durumlar ekonomiye direkt etki yapıyor. Yaşanılan kriz aylık değil yıllara yansımıştır. Geçmiş yıllarda da aynı kriz ortamları oldu. Umudumuz bu kriz ortamında tez vakitte sıyrılıp esnaflarımızın güçlü bir şekilde ticaretini yapmalarıdır. Esnaflarımız Ramazan Bayramı için hazırlıklarını gerçekleştirdiler ve bu bayramda iyi sezon geçirmek istiyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:19
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