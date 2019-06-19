Esnaflara "e-ticaret" anlatıldı

Ticaret Bakanlığı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında esnaflara e-ticaret semineri verildi.

Ticaret Bakanlığı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (SESOB) bağlı yönetici ve üyelere, e-ticaret semineri verildi. SESOB Konferans Salonu’ndaki seminerin açılışında konuşan SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler, burada yapılacak çalışmalardan sonra problemleri konuşurlarsa kendileri için iyi olacağını belirterek, esnafların e-ticaret işlem payının artırılmasını öngören hedeflenen eğitimlerin esnaf ve sanatkarlara yeni ufuklar açmasını beklediğini söyledi.

PTT e-ticaret Daire Başkanı Settar Ulu ise,PTT tarafından esnaf ve vatandaşlara lojistik altyapı anlamında büyük hizmetlerin verildiğine vurgu yaptı. Seminerde ayrıca, PTT Finansal Hizmetler Müdürü Aziz Erbay, PTT Kart isimli banka kartının esnaf ve müşteriler için sağladığı avantajları anlattı.

Seminere ayrıca, Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu, PTT İcra Kurulu Üyesi Yunus Emre Şahiner, PTT Samsun Başmüdürü Rahmi Candan, SESOB’a bağlı odaların yöneticileri ve üyeleri katıldı.