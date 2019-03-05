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Esnaflar, BAşkan Çolakbayrakdar’ı bağrına bastı

Esnaf ve vatandaş buluşmalarına aralıksız devam eden Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Gevhernesibe Mahallesi’nde esnafların işletmelerini ziyaret edip, taleplerini dinledi.

05 Mart 2019 Salı 11:10
Esnaflar, BAşkan Çolakbayrakdar’ı bağrına bastı

Esnaf ve vatandaş buluşmalarına aralıksız devam eden Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Gevhernesibe Mahallesi’nde esnafların işletmelerini ziyaret edip, taleplerini dinledi. Başkan Çolakbayrakdar, ziyaret esnasında esnafla hoş sohbetlere gerçekleştirirken esnaflar ise Başkan Çolakbayrakdar’ı ‘Gönüllerin Başkanı’ diye nitelendirdi.


Hastane ve Mimarsinan Caddeleri ile Gök Sokak’ta faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, onlara ‘Hayırlı işler’ temennisinde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar’ı güler yüzle karşılayan esnaflar,Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Vatandaşların çay davetine icabet ederek onlarla keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak esnaf yararına olan her türlü projeyi desteklediklerini ifade etti. Ziyarette karşılaştığı bölge sakinleri ile ayaküstü sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerimizi gezmeye devam ediyoruz. Ziyaretler hem kaynaşmaya vesile oluyor hem de burada vatandaşlarımızın, mahallemizin sorunlarıyla ilgili konularda istişare etmiş, vatandaşlarımızı bire bir dinlemiş oluyoruz. Özellikle projelerimizle esnafımıza destek olarak Kayseri ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Esnaflarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak noktasında elimizden gelen ne varsa her zaman yapmaya hazırız. Kocasinan, yoğunca esnafın bulunduğu bir bölgedir. Bundan dolayı esnaflarımızın isteklerini karşılama noktasında her zaman onların hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.


Esnaflar ise belediyenin yaptığı hizmetlerden memnun kaldıklarını belirterek Başkan Çolakbayrakdar’ın desteğiyle güçlerine güç kattıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:10
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