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Esnafın kurban bıçakları Başkan Selçuk’tan

Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısı ile tüm esnaf ve sanatkarlar için hediye paketi hazırladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:49
Esnafın kurban bıçakları Başkan Selçuk’tan

Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısı ile tüm esnaf ve sanatkarlar için hediye paketi hazırladı.


Odanın 2 bin 200 üyesi olduğunu aktaran Selçuk Çınar, "Kurban Bayramının yaklaşması vesilesi ile esnaf ve sanatkarlarımız için kurban bayramına özel en güzel hediyenin yine esnafımıza özel yaptırılan bıçak olacağını düşündük. Odamıza kayıtlı tüm esnafımıza bıçaklarını hediye ettik" dedi.


Kumluca’da daha fazla zincir market açılmayacak


’Kumluca esnafımız hizmetin en iyisine layıktır’ diyen Selçuk Çınar, "Göreve geldiğimizden bu yana esnafımızın sorunlarını her platformda savunduk. Elle tutulup, gözle görülmediği için çok fazla bilinmiyor. Zincir marketlerin erken kapanması konusunda görüşmelerimiz oldu. Kumluca’da daha fazla zincir market açılmasını istemiyoruz. Kurbanlık dahi satmaya başladılar. Kredi kartına taksitli. Daha farklı ne satabilirler çok merak ediyoruz. Esnafımızın iş yapabilmesi için bir saat erken kapanması konusunda görüşümüzü Kumluca Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu’na bildirdik. Bundan sonra hiç bir şekilde zincir marketlere ruhsat verilmemesi konusunda başkanımızdan söz aldık. Belediye Başkanımızın bu anlayışından dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.


Esnaf odası tarafından dağıtılan hediyeleri alan esnaflarda Başkan Çınar’a teşekkür ederek, oda olarak güzel bir uygulamayı hayata geçirildiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:49
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