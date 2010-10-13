''Esnafın borçlarının yeniden yapılandırılması tahsilatı artırır”

Yalçıntaş, yazılı açıklamasında ödül uygulamalarının hayata geçirilmesinin, vergi ve primlerini zamanında ödeyebilmek için borçlanan firmaların güveninin korunmasında önemli olduğunu vurguladı. Başkan Yalçıntaş, ödüllendirme için önerilerini, ''Son üç yılda tahakkuk etmiş vergilerinde tahsilat problemi yaşatmamış mükellefler için, Kurumlar Vergisi kademeli hale getirilerek, en az bir yıl sürecek ödül amaçlı bir indirim uygulamasına gidilebilir. Gelir Vergisinde ise yüzde 15 olan ilk basamak yüzde 10’a çekilebilir'' diye sıraladı. Önceki açıklanan Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'ı da değerlendiren Yalçıntaş, 2011-2013 yıllarını kapsayan programın gerçekleştirilmesi için vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarının büyük önem arz ettiğini, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme ortamının sağlanması için üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini, bu çerçevede, hükümetin, halen üzerinde çalıştığı vergi ve SGK boçlarını yeniden yapılandırmasını çok önemli bulduğunu belirtti. Hükümetin iki yıl önce hayata geçirdiği istihdam paketiyle sosyal güvenlik primlerini zamanında ödeyen işverene 5 puan teşvik indirimi sağladığını ve çok olumlu sonuçlar elde edildiğini de hatırlatan Yalçıntaş, vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılması düzenlemesinin, hem devleti hem de firmaları rahatlatacağını belirtti.



“VERGİ VE PRİM BORCU 100 MİLYAR LİRAYI AŞTI”



İTO Başkanı Yalçıntaş, şunları kaydetti: ''Devletin vergi ve prim borcu alacağı 100 milyar lirayı aştı, tahsili giderek zorlaşan bu alacakların kamuya kazandırılması gerekiyor. Böylece hem firmalarımız devlete olan borçlarından kurtulacak hem de kamu gelirleri artacak. Ancak uygulamadan beklenen faydanın sağlanabilmesi için, faiz oranlarının makul tutularak ödemelerin uzun vadeye yayılması önemli... Kamuoyunda ciddi bir beklenti oluştu, düzenlemenin sadece bir borç yapılandırması niteliğinde olmaması gerekir. Borç yapılandırmasının, mali yapılandırmaya dönüştürülmesi çok yararlı olacaktır. ''