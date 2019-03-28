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Esnafı destekleyecek, ticaret canlanacak

Ataşehir’de hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilçede ticaretin canlanacağını ifade eden AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, “Toplumun her kesimini kucaklayarak gece gündüz çalışıp, reform niteliğinde projeler gerçekleştireceğiz” dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:21
Esnafı destekleyecek, ticaret canlanacak

Ataşehir’de hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilçede ticaretin canlanacağını ifade eden AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, “Toplumun her kesimini kucaklayarak gece gündüz çalışıp, reform niteliğinde projeler gerçekleştireceğiz” dedi.


AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde Gümüşhaneli vatandaşlarla buluştu. Erdem, ”Gümüşhaneliler ülkemizde milli ve manevi hassasiyetlerin yoğun olduğu dönemlerde her zaman en ön safta yerlerini almıştır. İnşallah el ele, gönül gönüle, omuz omuza vererek Ataşehir’i 10 yıllık esaretten kurtaracağız. Kimse merak etmesin. Toplumun her kesimini kucaklayarak gece gündüz çalışıp, reform niteliğinde projeler gerçekleştireceğiz” dedi.



Ticareti canlandıracak çözümler üretecek


AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, daha sonra Esatpaşa ve Mevlana mahallelerinde esnaf ve pazar ziyaretleri yaptı. Bölge esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren İsmail Erdem, halkın şikâyetlerini not alarak, “Belediye olarak her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmayı, ticareti ayakta tutacak çözümler üretmeyi görev bileceğiz. Pazarımızı canlandırmak için çalışmalar yapacağız. Rabbim hepinize hayırlı ve bol bol kazançlar versin" diye konuştu.



Vatandaş, belediye başkanına kolayca ulaşabilecek


Semt pazarında vatandaşlarla da sohbet eden İsmail Erdem, “Sadece seçim döneminde değil, her zaman, her yerde halkımızın arasında olacak, samimiyet ve gayretle çalışıp, kapımızı herkese açık tutacağız” dedi. Ataşehir’i genel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalarla ihya edeceklerini söyleyen İsmail Erdem, belediye başkanı ve halk arasında doğrudan ve samimi bir ilişki kurulmasının olmazsa olmaz olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:21
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