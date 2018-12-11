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Esnafa yüksek elektrik faturası şoku

11 Aralık 2018 Salı 15:34
Esnafa yüksek elektrik faturası şoku

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Silivri ilçesinde esnaflık yapan Yakup Bektaş, iş yerine gelen 16 bin 871 lira 10 kuruşluk elektrik faturası bedeli nedeniyle yazdığı şikayet dilekçesini, dağıtım şirketi yetkililerine teslim etti.

İlçede 15 yıldan bu yana trafik müşavirliği yapan Yakup Bektaş’ın 16 metrekarelik iş yerine Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından, 16 bin 871 lira elektrik faturası gönderildi.

AA muhabirine konuşan Bektaş, fatura bedelinin her ay yaklaşık 70 ile 80 lira arasında geldiğini belirterek, bir yanlışlık yapıldığını düşünüp, durumu elektrik dağıtım şirketi yetkililerine bildirdiğini söyledi.

Faturayı inceleyen yetkililerin, bir dilekçeyle başvuru yapmasını istediğini aktaran Bektaş, BEDAŞ binasına giderek, başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Yaklaşık 11 aydır 60 lira ile 80 lira arasında değişen tutarda elektrik faturası görmeye alışkın olduğunu kaydeden Bektaş, "Ofisim 16 metrekare. Trafik Müşavirliğiyle uğraşıyorum. Bundan 5 gün önce elektrik saatimi değiştirdiler. Saat değişiminde sonra gelen fatura 16 bin 871 lira 10 kuruş. Bunun için BEDAŞ kurumuna gidip itiraz ettim. BEDAŞ yetkilisi, bu itiraza 10 gün içerisinde sonuç gelmezse elektriğimin kesilebileceğini söyledi. Ben de onlara ‘Hem suçlusunuz hem güçlüsünüz, benim elektriğimi neden kesiyorsunuz’ diyerek, tepki gösterdim." dedi.

Bektaş, faturayı ilk gördüğü anda şok yaşadığını ifade ederek, "Ben kalp ve tansiyon hastası olsaydım o an ne olurdu. Başvurumuzu gerçekleştirdik, sonuçlanmasını bekliyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:34
  1. Silivri
  2. yakup bektaş
  3. Yüksek faturayı gören esnaf hayatını şokunu yaşadı

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