Milyonlarca esnafı ilgilendiriyor! Hükümet harekete geçti

Hükümet yapısal reformlar için adım atmaya hazırlanırken Ticaret Bakanlığı da milyonlarca esnafı ilgilendiren ve 2019-2023 dönemini kapsayan beş yıllık yeni Esnaf ve Sanatkarlar Strateji Eylem Planı için kolları sıvadı. Görüşe açılan plan taslağında çarpıcı hedefler yer alıyor. Zorunlu prim gün sayısını dolduranların yaşlılık sigortası ödemesi isteğe bağlı hale getirilmesi öngörülüyor. Kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla geriye dönük doğum borçlanması da hedefler arasında.

Beş başlıktan oluşuyor

Esnaf ve Sanatkarlar Strateji Eylem Planı, ‘İş ve yatırım ortamına ilişkin mevzuatın iyileştirilmesi, mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi, finansmana ve uluslararası pazarlara erişimin kolaylaştırılması, yenilikçiliğin özendirilmesi ve ahilik kültürünün yaşatılması ve yaygınlaştırılması” başlıklarından oluşuyor. Plan taslağından önemli bazı başlıklar şöyle:

Kuruluşlar yeniden güncellenecek

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının hizmet kalitelerinin artırılması, kurumsal alt yapıları ile organizasyon yapılarının güçlendirilmesine yönelik olarak esnaf ve sanatkar meslek kurulları mevzuatı yeniden düzenlenecek. İlgili kesimlerin görüşleri alınarak oluşturulan mevzuat çalışmasının yasalaşarak hayata geçirilmesi sağlanacak.

Perakende bilgi sistemi

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde Perakende Bilgi Sistemi kurulacak.

Prim gün kolaylığı

Zorunlu prim gün sayısını dolduranların yaşlılık sigortası ödemesi isteğe bağlı hale getirilecek. Prim ödeme gün sayısı şartını sağlamalarına rağmen emeklilik yaş sınırı doldurmadıkları için yani iki şartı aynı anda yerine getirmediklerinden bazı esnaf ve sanatkarlar emekli olamamakta ve prim ödemeye devam etmektedirler. Bu durum prim gün ödemesini yaş haddinden önce tamamlayanlar açısından mağduriyet oluşturmaktadır. Bu yüzden zorunlu prim gün sayısını dolduranların yaşlılık sigortası ödemesinin isteğe bağlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Bunun için ilgili kurumların temsilcilerinden çalışma grupları oluşturulacak.

Fiziki iyileştirme ve makine desteği

Mevcut işyerleri ve imalathanelerin fiziki şartları ile makine ve teçhizatının iyileştirilmesine yönelik destekler geliştirilecek. Esnaf ve sanatkarların bir kısmı faaliyetlerini uygun olmayan işyerleri ve imalathanelerde sürdürdüğü tespit edildi.

Geriye dönük doğum borçlanması

Kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla geriye dönük doğum borçlanmasına imkan getirilecek. Kadınların ilk sigortaya başladığı tarihten itibaren geriye dönük olarak doğum ve bakım süreleri kapsamı kadar emekliliğinin geriye çekilmesi faydalı olacaktır.

Çıraklığa teşvik çalışması

Çıraklık sistemi ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına yönelik tanıtım çalışmaları yapılacak. Çıraklık eğitiminin, pratik eğitimde uygulama ve mevzuattan kaynaklanan aksaklıklar belirlenerek sorunların çözümü için çalışmalar hayata geçirilecek.

Yurt dışına ahilik kültürü

Ahilik kültürünün ülkemizde ve dünyada bilinirliğini artırmak üzere Ahilik Haftası kutlama programlarının etkinliği artırılacak. Bunun için etkinlik yapılacak ülkeler belirlenecek. Ülkeler bazında uygulanacak programlar belirlenip yurt dışı etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Esnaflar dünyaya açılacak

Esnaf ve sanatkarların uluslararası pazarlara açılması ve ihracat kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Hedef kitle üzerinde ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik pilot olarak fuar katılımı, iş forumları, markalaşma ve tasarım gibi alanlarda faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Coğrafi bilgi sistemi kuruluyor

E-ticaret alanında esnaf ve sanatkarlara yönelik eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek. İşyeri açılışlarında esnaflara yol gösterici niteliğinde ‘Coğrafi Bilgi Sistemi’ kurulacak. Mevcut işyerlerinin coğrafi koordinatlarının bir veri tabanında kaydedilerek yeni işleri açan esnafa tavsiye niteliğinde rapor üretilmesi ve rehber hazırlanması faydalı olacağı düşünüyor.

Finans eğitimi verilecek

Esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri bünyesinde, esnaf ve sanatkarlara kamusal destekler ve bunlara başvuru süreçleri, ihracat süreçleri hakkında danışmanlık ve bilgi desteği sağlayacak birimler oluşturulacak. Esnaf ve sanatkarların yüzde 71’inin finansman ihtiyacını karşılamak için kredi kartı kullandığı, yüzde 55’nin ise diğer banka kredilerinden faydalandığı belirtiliyor.

(Yeni Şafak)