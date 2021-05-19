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Ekonomi Esnafa 5 bin TL hibe desteği nasıl yapılır?
Ekonomi

Esnafa 5 bin TL hibe desteği nasıl yapılır?

Esnafa 3 Bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvuru adımları araştırılıyor. Vatandaşlar, "esnafa destek paketi ne zaman açıklanacak ve destek ne kadar olacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu kapsamda; esnafa 3 Bin TL hibe desteği müjdesi Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. 2021 Esnaf desteği hibe yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır ve şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 16:33:00 -
Esnafa 5 bin TL hibe desteği nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa 2 grupta destek verileceğini belirterek, sayıları toplamda 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık, toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeye ise bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceklerini belirterek, "Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz" dedi.

Esnafa 5 bin TL hibe desteği nasıl yapılır?

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İkinci grupta ise, kaporta, sıhhı tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingilrler, kayalcılar, tuhafiyeciler yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yer alan Lokanta berber taksici minibüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

Erdoğan'ın müjdelediği 5 bin ve 3 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı. Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.

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