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Esnaf ziyaretinde Aktaş’a mini konser

Bursa’da her gittiği mahalle ve sokakta vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayırlı işler dilemek için girdiği ayakkabıcı dükkanında konser sürprizi ile karşılaştı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:14
Esnaf ziyaretinde Aktaş’a mini konser

Bursa’da her gittiği mahalle ve sokakta vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayırlı işler dilemek için girdiği ayakkabıcı dükkanında konser sürprizi ile karşılaştı.


Bir taraftan kenti geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, diğer taraftan da seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı gezip, seçim sonrası yapacakları projeleri vatandaşlara anlatıyor. Yıldırım ilçesindeki Kurtuluş Caddesi’nde de tek tek esnafları gezen Aktaş, girdiği ayakkabıcı dükkanında beklemediği bir sürprizle karşılaştı. İki yıl ulusal bir televizyon kanalının ses yarışmasına da katılan Oğuz Özkan, dükkanına giren Alinur Aktaş’ı elinde udu ile ağırladı. Ud çalıp, Başkan Aktaş’a mini bir de konser veren Özkan, seçimlerde başarılar diledi.


Esnaf gezisinin ardından beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ile birlikte MHP Yıldırım ilçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Aktaş, burada da birlik ve beraberlik mesajları verdi. Cumhur ittifakının milli ve manevi değerler kaygısı üzerine kurulduğunu da dile getiren Aktaş, “Tek derdi vatan, millet, bayrak, devlet olanlar bir araya gelip, Cumhur ittifakıyla seçime gidiyoruz. Bunun sadece bir yerel seçim değil, ülkenin beka meselesi olduğunu mutlaka kapı kapı gezip herkese anlatmalıyız. Bursa’yı daha güzel yarınlarda hazırlamaktan başka bir amacımız yok” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:14
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