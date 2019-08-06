Esnaf ve Sanatkarlar Dernek Başkanı Kemal Erçalık’ın Konya Valisi Toprak’ı Ziyaret Etti

Esnafve Sanatkarlar Dernek Başkanı Kemal Erçalık Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret ederek esnaflara yaptığı destekten dolayı teşekkür plaketi verdi.

Başkan Erçalık "Sayın valimiz Hakkari’de başarılı çalışmalara imza atan, esnafının ve halkının taktirini kazanan değerli bir hemşerimizdir. Konya’ya ataması çıktıktan sonra valimizi ziyaret ederek, dernek çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik" dedi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ da yapılan bu ziyaretin memnuniyetini belirterek “Biz her zaman esnafın yanında olduk. Esnaf ve Sanatkarlar‘ın sorunlarını esnaf kardeşlerimizle görüşerek her zaman gündemimizde tuttuk, çözüm ve gayret gösterdik" diye konuştu.