Esnaf ve cami cemaatinden Başkan Başdeğirmen’e ziyaret

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Camlı Cami cemaati ve bölge esnafını ağırladı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e görevinde başarı dileklerini ileten ziyaretçiler, yeni dönemdeşehrin daha da ileriye gideceğin belirttiler. Ziyarette Isparta Belediyesi 32. Dönem Belediye Meclisi Üyeliği yapan Orhan Özkutlu da yer aldı.

Özkutlu, belediyelerin her ne kadar kamu kurumu olsa da kendi nazarında özel sektör olduğunu dile getirdi. Belediyelerin özel sektör gibi idare edilmesi gerektiğine dikkat çeken Orhan Özkutlu,Başdeğirmen’in görev sürecini gözlemlediğini dile getirerek, görüşlerini aktardı. Özkutlu, “Hoşuma gidiyor, özlediğimiz bir belediye başkanını görüyoruz. Düğünlerde görüyorum masaları dolaşıyorsunuz, alçak gönüllüğü ifade ediyor. Bu bana görev sürecinizde iyi bir belediye başkanıyla karşı karşıya kalacağımızı gösterdi. Allah başarılı çalışmalar versin. Hizmet yapılır, hizmeti beğendirmek önemli. Halk bunları göz önüne alır, bundan sonraki dönemde de sizleri başkan olarak görmek isteriz.Allah kolaylık versin, başarılarınızı bekliyoruz. Isparta bir özlemdeydi, bu özlemini giderdi. Şahsınızda bu özlemi daha da ileriye götürecek” dedi.

Seçim döneminde insanların bir arayış içerisinde bulunduğunu ve bu arayışı da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile giderdiğini söyleyen İsmail Duman da, “Sevgi saygı içerisinde insanlarla iletişimi olan bir kişisiniz. Dostluğu, kadirşinaslığı seven insana değer veren özellikleriniz sayesinde özlenen bir başkan tablosudur. Bundan sonraki dönemler için de belediye başkanlığınızı dileriz” ifadesinde bulundu.

"Büyük bir işletme"

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, güzel görüşler karşısında duyduğu mutluluğu dile getirdi. Göreve talip olmadan önce neler beklendiğini bilerek başkanlığa talip olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Mahallenizdeki ve şehrimizdeki eksiklikleri sizlerin de görüşleriyle birlikte gidererek öncekinden daha güzel hale getirmek için ekip olarak bir mücadele içerisindeyiz” dedi.

Başdeğirmen, “Belediyecilik önemli bir müessese. 300 milyon sermayesi, bin 752 çalışanı olan, vergi veren üreten, alan satan, istihdam oluşturan büyük bir işletme” görüşlerinde bulundu.

Isparta’yı çok daha fazla ileriye götürme amaçlarında olduklarını dile getiren Başdeğirmen, “5 yıllık görevimiz içerisinde yılmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden Isparta’mızı en güzel yerlere getireceğiz. Yüce Rabbimin bunu bizlere nasip etmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.