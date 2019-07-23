0553 313 94 23

Esnaf ve cami cemaatinden Başkan Başdeğirmen’e ziyaret

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Camlı Cami cemaati ve bölge esnafını ağırladı.

23 Temmuz 2019 Salı 16:02
Esnaf ve cami cemaatinden Başkan Başdeğirmen’e ziyaret

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Camlı Cami cemaati ve bölge esnafını ağırladı.




Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e görevinde başarı dileklerini ileten ziyaretçiler, yeni dönemdeşehrin daha da ileriye gideceğin belirttiler. Ziyarette Isparta Belediyesi 32. Dönem Belediye Meclisi Üyeliği yapan Orhan Özkutlu da yer aldı.



Özkutlu, belediyelerin her ne kadar kamu kurumu olsa da kendi nazarında özel sektör olduğunu dile getirdi. Belediyelerin özel sektör gibi idare edilmesi gerektiğine dikkat çeken Orhan Özkutlu,Başdeğirmen’in görev sürecini gözlemlediğini dile getirerek, görüşlerini aktardı. Özkutlu, “Hoşuma gidiyor, özlediğimiz bir belediye başkanını görüyoruz. Düğünlerde görüyorum masaları dolaşıyorsunuz, alçak gönüllüğü ifade ediyor. Bu bana görev sürecinizde iyi bir belediye başkanıyla karşı karşıya kalacağımızı gösterdi. Allah başarılı çalışmalar versin. Hizmet yapılır, hizmeti beğendirmek önemli. Halk bunları göz önüne alır, bundan sonraki dönemde de sizleri başkan olarak görmek isteriz.Allah kolaylık versin, başarılarınızı bekliyoruz. Isparta bir özlemdeydi, bu özlemini giderdi. Şahsınızda bu özlemi daha da ileriye götürecek” dedi.



Seçim döneminde insanların bir arayış içerisinde bulunduğunu ve bu arayışı da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile giderdiğini söyleyen İsmail Duman da, “Sevgi saygı içerisinde insanlarla iletişimi olan bir kişisiniz. Dostluğu, kadirşinaslığı seven insana değer veren özellikleriniz sayesinde özlenen bir başkan tablosudur. Bundan sonraki dönemler için de belediye başkanlığınızı dileriz” ifadesinde bulundu.


"Büyük bir işletme"


Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, güzel görüşler karşısında duyduğu mutluluğu dile getirdi. Göreve talip olmadan önce neler beklendiğini bilerek başkanlığa talip olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Mahallenizdeki ve şehrimizdeki eksiklikleri sizlerin de görüşleriyle birlikte gidererek öncekinden daha güzel hale getirmek için ekip olarak bir mücadele içerisindeyiz” dedi.



Başdeğirmen, “Belediyecilik önemli bir müessese. 300 milyon sermayesi, bin 752 çalışanı olan, vergi veren üreten, alan satan, istihdam oluşturan büyük bir işletme” görüşlerinde bulundu.



Isparta’yı çok daha fazla ileriye götürme amaçlarında olduklarını dile getiren Başdeğirmen, “5 yıllık görevimiz içerisinde yılmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden Isparta’mızı en güzel yerlere getireceğiz. Yüce Rabbimin bunu bizlere nasip etmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya'da sol azınlık hükümeti ilk turda güvenoyu alamadı
    1. İspanya'da sol azınlık hükümeti ilk..
    2. MSB: "Türk ve Amerikan askeri..
    3. Alacak meselesi yüzünden 25 yaşındaki..
    4. "Güvenli Bölge" tesisi çalışmalarına..
    5. Şuhut’ta çiçekler açıyor
    6. "Bana çay ver" deyince silahını..
    7. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    8. Boş sulama havuzuna düşen adam..
    9. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına..
    10. Büyükşehirden ’dolandırıcılık’ uyarısı
    11. Kulak sağlığı için havuz ve denizde..
    12. Erzurum'da korkunç yangın! 8 saat..
    13. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    14. Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
    15. "Şirketlerin alacaklarına karşılık..
    16. Kaytazdere’de Yelkenciler Şov Yaptı
    17. Başakşehir'de korkutan yangın!
    18. Güvenli bölge oluşturmak için..
    19. Eleşkirt Kaymakamlığı özel idare..
    20. Türkiye’nin en karanlık noktasında..
    21. MSB: "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel..
    22. Paralimpik basketbolcular, Polonya'da..
    23. Başkan Kılınç basın bayramını kutladı
    24. MSB: "Türk ve Amerikan askeri..
    25. ’Taksi’ uygulamasında 49 bin 336 TL..
    26. Dışişleri Bakanlığı: "İsrail’in işgal..
    27. Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi..
    28. GGC Başkanı İbrahim Ay’dan basın..
    29. Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı..
    30. 1 kilogram uyuşturucu ve ruhsatsız..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi