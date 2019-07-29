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Esnaf sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

AYDIN(İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, çarşı esnafı sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:54
Esnaf sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

AYDIN(İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, çarşı esnafı sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.


Esnaf Ercan Çam, sokak hayvanları da tolumun bir parçası olduğunu ifade ederek, “Biz insanlar nasıl yaşıyorsak sokak hayvanları da yaşaması için yemeye içmeye ihtiyaçlar var. Kendimin bakmakla mükellef olduğum bir hayvanım var. Dolayısıyla sokak hayvanlarına karşı da duyarlı davranıyorum. Esnaf olarak bir kenara bir kap su ve yiyecek bırakıyorum. Diğer esnaflarda da aynı duyarlılığı görüyorum. Bu hususta ilçe esnafı sokak ve caddeler de mekanına sığınan sokak hayvanlarını boş çevirmiyor. Bir kenara bir kap su ve yiyecek bıraktıklarına tanık oluyorum” diye konuştu.


Didim Belediyesi tarafında sokaktan alınarak hayan barınağın da veteriner tarafından aşı ve kulak numaraları yenilenen hayvanların tekrar alındıkları alanlara bırakıldığını ifade eden Çam, çarşı esnafın sokak hayvanlarına karşı gösterdiği duyarlılığı şehirde yaşayan tüm vatandaşların da göstermesini isteyerek sokakta yaşayan hayvanların da yaşama hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:54
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