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Esnaf odasından fakülte öğrencilerine burs desteği

Adıyaman’ın Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi’nde öğrenci sayısının artırılması noktasında yapılan girişimlere bir destekte Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odasından geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:40
Esnaf odasından fakülte öğrencilerine burs desteği

Adıyaman’ın Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi’nde öğrenci sayısının artırılması noktasında yapılan girişimlere bir destekte Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odasından geldi.


Esnaf Odası Başkanı Hayati İşitmen, yönetim olarak aldıkları kararda Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi’nde yer alan bölümleri tercih edecek ve odaya kayıtlı olan Besnili esnafın çocuklarına burs verecek.


Konu ile ilgili açıklama yapan Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, "Erdemoğlu Ailesi tarafından Besni’mize kazandırılan Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi Besni için bir değerdir. Bu değer doğrultusunda Fakültede öğrenci sayısının artması için Besni Kaymakamımız Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanımız Eyyup Mehmet Emre, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Demirel ve Besnili STK’larımız girişimlerini sürdürüyor. Bu noktada biz de Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak fakülteye öğrenci kazandırılması için fakültede yer alan bölümlere kayıt yaptıracak ve odaya kayıtlı olan Besnili esnafların çocuklarına yönetimimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda burs verme kararı aldık. Erdemoğlu Ailesi Besnimiz için her konuda elinden geleni yapıyor. Bizim de Besnililer olarak Erdemoğlu Ailesine ve Besni’ye kazandırdıkları eserlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bu bizim için bir görevidir. Fakültenin öğrenci sayısının artırılması noktasında esnaf ve sanatkarlar odası olarak üzerimize ne düşerse yapmaya her zaman hazırız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:40
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