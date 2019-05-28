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Esnaf Odaları Birliği’nden Başkan Kaya ve Öndeş’e ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, ekibiyle birlikte belediye başkanlarına yönelik ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerine devam ediyor.

28 Mayıs 2019 Salı 09:44
Esnaf Odaları Birliği’nden Başkan Kaya ve Öndeş’e ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, ekibiyle birlikte belediye başkanlarına yönelik ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak İncirliova ve Germencik Belediyelerine ziyaret eden Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde esnaf ve sanatkarın sıkıntılarını hafifletebileceklerini söyledi.


İlk olarak İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’yı makamında ziyaret edip ‘Hayırlı olsun’ dileklerini sunan Başkan Çetindoğan, Başkan Kaya’ya Ahilik Teşkilatı’nın kurucu Ahi Evran şilti hediye etti. Daha sonra Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’i makamında ziyaret edip ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten heyet Fuat Öndeş’e de ‘Ahi Evran’ şilti takdim etti.


Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren her iki başkan da birlik beraberlik mesajları verip esnaf ve sanatkarı desteklemek için her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirttiler.


“Halkın bilinçlenmesi şart, hep kötü gün dostu olmak istemiyoruz”


Türk toplumunun en önemli dinamiklerinden birinin gelenek ve görenekleri olduğunu ve yıllardır yaşanan ekonomik krizlerde halkın en önemli destekçisinin yerel esnaf olduğunu belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, ziyaretlerinde yerel esnafın yaşadığı bazı zorluklardan söz etti. Kapitalist sistemin insanların parasını alırken dostluk ve vefa duygularını da yok ettiğini belirten Çetindoğan, “Zincir marketler aslında sadece esnafı değil toplumu de gerçekten olumsuz etkiledi. Bırakın parası olmayanı cüzdanını evde unuttuğu için bile zincir marketten veresiye bir ekmek alamayan vatandaşımız yeri geldiğinde aylarca evinin ihtiyacını karşılayan yerel esnafına sahip çıkmalıdır. Bu manada yerel yönetimlerden de isteğimiz mümkün olduğunca zincir mağaza ve süpermarketleri şehir dışına taşımasıdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:44
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