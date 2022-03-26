Esnaf hırsızlığın önüne geçmek için resmen nöbet tutuyor!

Ağrı’da geçtiğimiz günlerde üst üste yaşanan hırsızlık vakalarından dolayı esnaf, kendi tedbirlerini kendileri almaya başladı.

Merkeze bağlı Alpaslan Mahallesinde bulunan 29 Ekim Caddesinde, geçtiğimiz günlerde üst üste yaşanan hırsızlık vakaları esnafı harekete geçirdi.

Hırsızlardan dolayı mağdur olduklarını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini bildiren esnaf, kendi aralarında anlaşarak günlük ikişer, üçer kişi dükkânlarını hırsızlardan korumak için geceleri nöbet tutuyor.

Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirten esnaf, yetkililere seslenerek, bu hırsızlara caydırıcı bir cezanın gelmesi gerektiğini, aksi takdirde bunların önünün kesilmeyeceğini söylediler.

"Yaklaşık 15-20 bin liralık bir zararımız oldu"

Mehmet Salih Aslankılıç

Geçtiğimiz günlerde kendi dükkânına hırsızların girdiğini söyleyen Mehmet Salih Aslankılıç, "Benim dükkânıma ayın 7’sinde girmişlerdi, yaklaşık 15-20 bin liralık bir zararımız olmuştu, kolektör çalmışlardı. Bir arkadaş görüp polise şikâyet etti, gelip yetiştiler yoksa zarar daha fazla olacaktı. Biz bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz, talep ediyoruz ki bunların önüne geçilsin, cezalar caydırıcı olsun." ifadelerini kullandı.

"Malımızı korurken canımızdan da olmak istemiyoruz"

Semih Kaya

Su anlık kendi önlemlerini kendileri aldıklarını belirten esnaf Semih Kaya, "Bu caddenin biraz daha mahalle içine yakın olduğu için hırsızlığın daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle hırsızların özelikle bu semti seçtiklerini düşünüyoruz. Şu anda güvenliğimizi kendimiz alıyoruz, esnaf arkadaşlardan günde iki kişi, üç kişi nöbetleşerek önlem almaya çalışıyoruz ama malımızı korurken canımızdan da olmak istemiyoruz. Hırsızlar buraya gelirken bir şeyleri göze alıyorlar. Biz her ne kadar malımızı vermek istemesek de buradan onlara fiziki bir müdahale yapamayız. Dolayısıyla burada yasal bir gücün bunları caydırması lazımdır. Çoğu zaman hırsızları teşhis etmemize, simayen tanımamıza rağmen, emniyete bildirmemize, emniyet de bunları tanıyıp suçları kendilerine doğrulatmalarına rağmen bir şey yapılmıyor. Şimdi mahkemelerde bizi bunlarla yüz yüze getirme durumları var, biz böyle bir durum ile karşılaşmak istemiyoruz. Neticede gelen hırsız da beni tanıyor, ben de hırsızı tanıyorum, bu sefer malımın değerini soruyorlar bana, işte kaç liralık malını çaldı. Ben bu adamlarla bir ticaret yapmadım ki ben bu adamlarla mal alışverişi yapayım, benim malımı çalmış, gasp etmiş." şeklinde konuştu.

Selim Babayiğit

Caddelerine bir bekçi veya güvenlik güçlerinin gönderilmesini isteyen Selim Babayiğit, "Hırsızlar benim dükkânıma girmedi ama benim komşularımın dükkânına girdi. Biz iş yerimizi sahipsiz bırakamıyoruz, biz her gün akşamdan sabaha kadar iki kişi nöbet tutuyoruz. Bizim yetkililerden beklentimiz, devlet bu caddeye bir bekçi veya güvenlik güçlerinin bu caddede daha çok kontrol yapması lazım. Adam geliyor bizim işyerimize giriyor, depomuza giriyor, 100 bin liralık malı çalıp götürüp 100 liraya veriyor. Biz bunun çözümünü istiyoruz devletten." ifadelerine yer verdi.

"Hırsızlara caydırıcı bir cezanın olması lazım"

Rıfat Erincik

70 yaşında olmasına rağmen geceleri gelip hırsızlardan dolayı nöbet tuttuğunu söyleyen Rıfat Erincik, "Hırsızlar bizim işyerlerimize girdiler, malımızı çaldılar, suçüstü yakalandılar, emniyet alıp götürüyor ifade alıyor, maalesef savcılığı gittikleri zaman ellerini kollarını sallaya sallaya çıkıp gidiyorlar. Caydırıcı bir ceza yoktur, hırsızlara caydırıcı bir cezanın olması lazım. Bundan dolayı biz yetkililere sesleniyoruz, yani gerçekten sadece biz değil herkes çok rahatsızdır. Hırsızlar her tarafta kol geziyorlar. Ben 70 yaşındayım bazen gelip geceleri iş yerimde bekliyorum. Bizim ekmek kapımızdır, başka çaremiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Nesim Doğan

Esnaf olarak çok mağrur durumda olduklarına dikkat çeken Nesim Doğan, yetkililere seslenerek, "Biz esnaf olarak şuanda çok mağduruz. Maalesef işimizi gücümüzü bırakmışız, hırsızları kovma peşindeyiz. Her gün ikişer kişi nöbet tutmaktayız, esnaflar olarak. Aynı zamanda bizim cep telefonlarımız elimizden düşmüyor, gece sabaha kadar acaba ne zaman hırsızlar bizim dükkânımıza girecek diye bekliyoruz. Yani ruhen, bedenen ve psikolojimken bütün esnafı etkilemiş. Yani biz esnaf olarak işimize mi bakacağız, hırsızlarla mı uğraşacağız, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Aynı zamanda bizim cadde de 4-5 tane esnafımızın dükkânına girdiler, büyük bir zarar verdiler, maalesef hırsızlar da daha belli değil. Biz şu an valimizden, emniyetimizden şunu istiyoruz, lütfen caddemize sahip çıkın, esnaflarımıza sahip çıkın ve aynı zamanda bu hırsızlara bir çare bulalım." dedi. (İLKHA)