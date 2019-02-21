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Esnaf gezisi yapan Şahin’e sevgi seli

Gaziantep’te seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve sokak sokak gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:19
Esnaf gezisi yapan Şahin’e sevgi seli

Gaziantep’te seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve sokak sokak gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şahin’e özellikle kadınların ve çocukların sevgi seli vardı.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Gaziantep’teki Düztepe Mahallesi’nde ziyaretlerde bulunan Fatma Şahin’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle kadınların ve çocukların sevgi seli karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Şahin, çocukların “Gaziantep seninle gurur duyuyor” tezahüratlarına tebessüm edip el sallayarak cevap verdi.


Ziyaretleri esnasında mahalle esnafını de gezen Şahin, herkesin istek ve sıkıntılarını da dinleyerek çözüm yolları konusunda ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını vurguladı. Vatandaşlara seçim projelerinden de bahseden Şahin, destek isteyerek “Yükselen Gaziantep” hedefine ulaşmanın önemine değindi.


Vatandaşların ilgisiyle çok mutlu olduğunu ve gururlandığını ifade eden Şahin, “Çok güzel bir söz var, seversen sevilirsin diye. Ben onları çok seviyorum, onlar da bizi çok seviyor. Cumhurbaşkanımızın memleket işi gönül işi dediği şeyi biz yıllardır uyguluyoruz hamd olsun. Türküde gönülden gönle giden yol gizli gizli diyor ama biz açık açık vatandaşlarımızın gönlüne giriyoruz. Biz açık açık birbirimizi sevdiğimizi söylüyoruz. Hanımların, babaların desteği tam, çocuklarda da büyük bir sevgi ve muhabbet var. Bunun için Allah’ıma hamd ediyorum ve böyle bir şehre hizmet etmekten onur ve şeref duyuyorum” dedi.


Ziyaretlerinde bir kadın olarak toplum tarafından yoğun ilgi ve destek gördüğünü dile getiren Şahin, “Benim zamanımda, ben bir kadın olarak ilk milletvekili olduğumda önümüzde bir rol model yoktu. Biz 16 yıl alanda kalınca bu işi kadınların yapabileceğini, bir ana olarak şehir kucaklayabileceğini, herkesin yaşamına dokunabileceğini, kadının ehliyet ve liyakatle bu işin altından kalkabileceğini gösterdik. Kadınların öz güveni gelişti. Çocuklar bizleri rol model olarak gördü ve Cumhurbaşkanımız partiyi kurarken kadını ile erkeği ile kurduğu için bunun en büyük örneğini bu destekle biz bu şehirde yaşıyoruz. Şehre kadın eli değdi, kadınlar, analar arkamda ve biz Allah’ın izniyle Türkiye derecesi yapacağız” ifadelerini kullandı.


Sokak sokak gezen, esnafın, kadınların sıkıntılarını dinleyen Fatma Şahin’e vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken Serpil Karakeçili isimli kadın da, “Yapılan bu etkinlik çok güzel bir etkinlik. Fatma Şahin’in şehrimize önemli hizmetleri olmuştur. Herkes bunları gezip görmeli ve ne yapıldığına bakmalı. Evde oturularak bunların farkına varılamaz. Yani her şey dört dörtlük yapılıyor. Vatandaşlara ev verildi, kiracılar ev sahibi oldu. Çok güzel parklar ve yollar yapıldı. Eskiden korkudan gidemediğimiz yerlere yapılan bu parklar sayesinde koşa koşa gitmeye başladık. Çok güzel parklar ve etkinlikler yapılıyor. Allah razı olsun Fatma Hanımdan” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:19
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