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Esnaf denetlendi

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Kabadüz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından esnaflar denetledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:36
Esnaf denetlendi

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Kabadüz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından esnaflar denetledi.


İlçenin Çambaşı Yaylası’nda, gıda satışı yapan iş yerlerini denetleyen Kabadüz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ürünlerin son kullanma tarihleri ile temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmesiyle ilgili kontroller yaptı.


Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, vatandaşların sağlığı açısından denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:36
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