Esma Esad öldü mü? Esma Esed hastalığı neydi?

8 yıldır kendi halkını çocuk kadın, yaşlı, genç demeden katleden ve milyonlarca Suriyeli’nin de mülteci durumuna düşmesine sebep olan eli kanlı Esed’in eşi Esma Ezed gün geçtikçe ölüme gidiyor. Milyonlarca mazlumun ahı üzerinde olan Esed, kanser tedavisi gören eşi Esma Esed’in son fotoğrafı yayınlandı.

Mazlumların ahı zalim Esed’in üzerinde. Suriye'nin eli kanlı Devlet Başkanı Beşşar Esed'in meme kanseri nedeniyle tedavi gören eşi Esma Esed'in, son fotoğrafı yayınlandı. Hastalığının oldukça ilerleyen Esma Esed’in oldukça zayıfladığı görülüyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a meme kanseri teşhisi koyulduğu ve tedavi altında olduğu duyurulmuştu. Başkanlığa ait resmi Twitter hesabından duyurulan habere ek olarak, Esad çiftinin tedavi sırasında çekilen bir fotoğrafı da paylaşıldı. Esad'a kanser tanısı koyulduğu haberi, Devlet Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından şu mesajla duyurulmuştu. "Esma Esad hanımefendiye erken teşhis edilen kötü huylu bir göğüs tümörüne karşı ilk aşama tedavi uygulanmaya başlandı. Başkanlık ve ekibi Esma hanımefendiye hızlı bir iyileşme süreci diliyor."

Esma Esad kimdir?

Londra'da Cromwell Hastanesi'nde kardiyolog olan Fawaz Akhras'ın ve emekli bir diplomat olan Sahar El-Akhras'ın kızı olan Esma Esad, 11 Ağustos 1975 tarihinde dünyaya geldi. Ailesi aslen Humus'dan gelen Esma Esad, Suriye kökenlidir.

Esma Esad, 1996 yılında King's College'dan mezun oldu. Esma Esad Üniversiteden sonra, Avrupa ve Doğu Asya müşterileri ile hedge fon yönetimi bölümü Deutsche Bank Grubu'nda işe başladı. 1998 yılında birleşme ve satın almalar konusunda uzmanlaşmış olan JP Morgan'da yatırım bankacılığı bölümünde çalışmaya başladı.