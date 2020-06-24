Esma Dilek kimdir nerelidir? Esma Dilek hangi göreve atandı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Esma Dilek atandı. Peki Esma Dilek kimdir? Esma Dilek hangi görevlerde bulundu?
Kritik atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı. Erdoğan’ın onayladığı atamalara göre, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Esma Dilek getirildi.
Esma Dilek’in eğitimi
Boston University-Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi
Denizli Anadolu Lisesi
Kariyeri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdür Yardımcılığı
Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı atamaları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Murat Baştor, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin Kara, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Esma Dilek ve 1. Bölge Müdürlüğüne Serdar Yücel atandı.