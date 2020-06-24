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Biyografi

Esma Dilek kimdir nerelidir? Esma Dilek hangi göreve atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Esma Dilek atandı. Peki Esma Dilek kimdir? Esma Dilek hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2020-06-24 08:21:00 - 2020-06-24 08:22:29
Esma Dilek kimdir nerelidir? Esma Dilek hangi göreve atandı?

Kritik atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı. Erdoğan’ın onayladığı atamalara göre, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Esma Dilek getirildi.

Esma Dilek’in eğitimi

Boston University-Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi

Denizli Anadolu Lisesi

Kariyeri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdür Yardımcılığı

Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı atamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Murat Baştor, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin Kara, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Esma Dilek ve 1. Bölge Müdürlüğüne Serdar Yücel atandı.

 

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