ESKÜDER’den Kazım Kurt’a ziyaret

Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) Başkanı Gazi Durusu ve beraberindeki sanatçılar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a ziyarette bulundu.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, sanatçılar tarafından şiirler okunarak türküler söylendi. Başkan Kurt’un Eskişehir’in kültür ve sanatına verdiği destek dolayısıyla teşekkür edildiği ziyarette heyet, kendi yazdıkları şiirlerden oluşan kitabı takdim ettiler. Başkan Kurt, "Her zaman Eskişehirli sanatçıların, şairlerin, ressamların, yazarların yanında oldum, yardımcı oldum ve yardımcı olmaya devam edeceğim. Ziyaretime gelen sanatçılara, şairlere, yazarlara, fotoğraf sanatçılarına, ressamlara çok teşekkür ederim ve çok mutlu oldum. Amacımız, Eskişehir’in kültür ve sanatını güzelleştirmek ve ilerletmektir" dedi.

ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu da, "Odunpazarı Belediye Başkanı Başkanı Kazım Kurt; her zaman Eskişehir’in kültür ve sanatının yanında oldu, bizlere yardımcı oldu. Kendisine; ziyarete gelen sanatçıların huzurunda teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda; Eskişehirli sanatçılar hep birlikte Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.