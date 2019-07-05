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Eskrimde Adıyamanlı sporcu Türkiye Şampiyonu oldu

Sivas’ta yapılan Eskrim Epe/Flöre ve Kılıç U/10-U/12-U/14 Bay-Bayan Türkiye Şampiyonasında bin 537 eskrimci mücadele ettiği müsabakalarda şampiyon Adıyaman’dan çıktı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:09
Eskrimde Adıyamanlı sporcu Türkiye Şampiyonu oldu

Sivas’ta yapılan Eskrim Epe/Flöre ve Kılıç U/10-U/12-U/14 Bay-Bayan Türkiye Şampiyonasında bin 537 eskrimci mücadele ettiği müsabakalarda şampiyon Adıyaman’dan çıktı.


Adıyaman’ı Flöre ve Kılıç branşlarında Sivas’ta toplam 38 sporcu, eskrim il temsilcisi ve 3 antrenör temsil etti. U/12 Bayan Flöre kategorisinde müsabakalara katılan İlayda Bengisu Güler tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, eskrimde büyük başarılar ve şampiyonluklar elde ettiklerine belirterek, “İlimize bu güzel başarıyı getiren sporcumuzu kutlar bu başarısının ilerde milli takımlarda yer alarak ülkemiz ardına bayrağımızı en yukarılara taşımasını dilerim. Bu başarıda emeği geçen il temsilcimiz ve antrenörlerimizde kutlar eskrimde başarılarımızın artarak yenilerini ekleyeceğimize olan inancımız tam olup, desteğimiz artarak devam edecektir. Özellikle dikkat çekmek istiyorum, Adıyaman Eskrim sporunda gerçekten Türkiye genelinde çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bugün ilimizde en popüler branşlar arasında yerini alırken, yetiştirdiğimiz sporcuların başarılarına her gün bir yenisi daha eklenerek devam ediyor. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:09
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