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Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası

- Kastamonu'da 37 kulüpten 143 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyon, sona erdi

25 Kasım 2018 Pazar 15:22
Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası


KASTAMONU (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Kastamonu'da düzenlenen Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası, tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 37 kulüpten 143 sporcu katıldı.

Kızlar kategorisindeki müsabakalar sonucunda, Samsun Eskrim Spor Kulübünden Nisanur Erbil birinci, Pars Eskrim Gençlik Spor Kulübünden Rana Tuğçe Kaya ikinci, Vişnelik Tenis Eskrim Kulübünden Defne Tanrısınıbilir ile Bursa'dan ferdi olarak katılan Delfinsu Aydoğan üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pehlivan verdi.

Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir turnuva olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sporcularımız burada gayet centilmence mücadele ettiler. Centilmenlik eskrimin genel kaidesi, esas prensibidir. Sporcularımız için verimli olduğunu düşünüyorum. Dün bir sporcumuzun bileğinde burkulma yaşandı ancak bu ciddi bir sakatlık değil. Bugünkü bayan sporcularımızda herhangi bir sakatlık söz konusu olmadı. Keyifle geldiler ve dönecekler."


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:22
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