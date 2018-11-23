Eskrim: Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası





ANKARA (AA) - Eskrimde Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası, İsviçre'de başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bern kentinde 25 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek organizasyona 46 ülkeden 287 eskrimci katılıyor.

Türkiye'yi kupada milli sporcular Harun Mihrioğlu, Hilmi Taha Ekenler, Berk Tataroğlu ve Orkun Gökbulut temsil ediyor.



