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Eskrim: Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası

- İsviçre'de başlayan organizasyonda, Türkiye'yi 4 eskrimci temsil ediyor

23 Kasım 2018 Cuma 17:21
Eskrim: Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası


ANKARA (AA) - Eskrimde Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası, İsviçre'de başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bern kentinde 25 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek organizasyona 46 ülkeden 287 eskrimci katılıyor.

Türkiye'yi kupada milli sporcular Harun Mihrioğlu, Hilmi Taha Ekenler, Berk Tataroğlu ve Orkun Gökbulut temsil ediyor.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:21
  1. Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası
  2. eskrim
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