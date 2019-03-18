"Eskort" araçlı uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı İstanbul'dan Ankara'ya getirilen uyuşturucunun okul önlerinde satılacağı bilgisini alan Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 zanlıyı şehir girişinde yakaladı.

İstanbul'dan Ankara'ya getirilen uyuşturucunun okul önlerinde satılacağı bilgisini alan Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 zanlıyı şehir girişinde yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirilerek okul önlerinde satılacağı bilgisini alan Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimlik bilgilerini tespit ettiği şüphelileri zaman zaman simitçi, zaman zaman ise seyyar satıcı kılığında uzun süre izledi. Sokak satıcısı oldukları belirlenen E.Y, B.Ü, Z.B'nin kiraladığı iki ayrı otomobil ile İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini alan ekipler, otomobillerin plakasını belirleyerek güzergah üzerinde önlem aldı. - "Eskort" kullanmışlar Zanlıların iki ayrı otomobil kiralayarak, uyuşturucu madde bulunan otomobilin polis kontrolüne takılmaması için diğer otomobili "eskort" olarak kullandıkları belirlendi. Ekipler, Ankara Çevre Yolu'nda zanlıların bulunduğu iki aracı durdurmak istedi. Zanlılar kısa süren kovalamacanın ardından şehir girişinde yakalandı. Otomobillerden birinde yapılan aramada 6 kilogram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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