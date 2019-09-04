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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Salı günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin rol aldığı dizinin 5. sezonu merakla bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon ne zaman? EDHO ne zaman başlayacak?

04 Eylül 2019 Çarşamba 23:21
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Salı günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin rol aldığı dizinin 5. sezonu merakla bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon ne zaman? EDHO ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

EDHO'nun yeni sezonun Eylül ayının 2. haftası başlaması bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz sene 25 Eylül Salı günü başlamıştı. 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 3 yeni isim

4 sezondur ekranlarda başarılı reytinglere imza atan dizinin yeni bölümlerinde Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Dizinin 5. sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.  y y

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 23:21
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