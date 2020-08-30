Adı ne olursa olsun hangi kanalda yayınlanırsa yayınlansın, Türk toplumunun aile yapısını vatandaşların maneviyatını zedeleyecek diziler aslında toplumun temline devasa bir dinamit koymakta. Günümüzde yayınlanan sözüm ona dizilere bakıldığında, sanat adı altında televizyon ekranlarında izlettirilen dizilerdeki ahlaksız ilişkiler, toplumun ahlak anlayışını yerle bir ederken aile kurumunun içini de boşaltıyor.

Milletimizin hiç bir değeriyle örtüşmeyen dini inanışımız gereği de yasaklanan gayrı meşru ilişki, aldatma, yalan, dolanlar maalesef televizyon ekranlarını esir almış durumda. Reyting uğruna nikahsız birliktelik, eşlerin birbirini aldatması normalmiş gibi gösterilerek adeta toplum ahlaki yapısı yok edilmekte.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Ahlaksızlığın kol gezdiği diziler sadece toplumun ahlak yapısını bozmakla kalmıyor gençliğimizi mafyanın kucağına itiyor. Mafyayı masumlaştıran, şiddeti meşrulaştıran, ahlaki değerleri ayaklar altına alan diziler Türk toplumunu hiç olmadığı kadar tehdit ediyor. Tankla, topla, ekonomik güçle yıkamadıkları Türk toplumunu dizilerle filmlerle yıkmaya çalışıyorlar. Bu sinsi oyuna maalesef kendini muhafazakar kesimlere daha yakın atfeden televizyon kanalları da geliyor. ATV’de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi RTÜK’e en çok şikayet edilen diziler arasında yer almasına rağmen halen ekranlarda yerini almaya devam ediyor.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman yayınlanacak?

Salı günleri saat 20:00’de ATV kanalında sözde dizi adı altında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) küresel güçlerin Türkiye’ye karşı şeytani oyunlarını konu almaya çalışsa da alenen cinayetleri, adam öldürmeyi, vurup kırmayı meşrulaştırdığı için en çok eleştirilen diziler arasında yer almakta. EDHO, reyting uğruna gençleri şiddete ve kaba kuvvete özendirdiği gibi silaha ve mafyacılığı da meşru kılıyor.

Yeraltı dünyasının kirli işlerini, kahramanlıkmış gibi anlatıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, küresel güçlerin, mafya baronlarının servetlerine servet katmak için yasa dışı kirli işler yaparak haram yollardan kazanılan paralarla lüks yaşam özellikle de gençleri olumsuz yönde etkiliyor.

Ülkenin korucuculuğunu üstlenen yer altı dünyasının adamları, halkın gözünde kahraman ilan edilerek genç nesiller bu mafya tiplerine özendiriliyor. Ülkenin polisi, jandarması devleti yokmuş da sokakların sahiplerinin kendileri olduğunu izlenimi verip yer altı dünyasının karanlık işlerini meşrulaştırmak istenmekte.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları kimler?

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca) Mafyayı gençlere enpoze eden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer altı dünyasının en önemli lideri olarak bilinmekte. Mafya çete liderleri de olan Hızır Çakırbeyli, yeraltı dünyasında Hızır Reis olarak da anılmakta. Çakırbeyli ailesine sıkı sıkıya bağlı olduğu lanse edilen Hızır Çakırbeyli, ahlak dışı ilişkilerle dizide eşini aldattığı da oluyor. Yeraltı dünyasının Hızır Reis’i Hızır Çakırbeyli, oturdukları masada kendilerine karşı ihanet eden yeraltı dünyasının diğer isimlerinin ölüm emirleri veren bir karakteri temsil ediyor.

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya) yeraltı dünyasının ailelerinden olan Çakırbeyli ailesinin en büyük üyesidir. Hızır ve İlyas Çakırbeyli’nin annesi, Alparslan ve Hızır Ali Çakırbeyli’nin de babannesidir. Aileyi bir arada tutma izlenimi verse de oğullarının mafya işlerine bulaşmasındaki günahı büyüktür.

Alpaslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer) Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli’nin yeğeni. Hızır Çakırbeyli ve ailesinin en güvendiği isimlerden biri. Alpaslan Çakırbeyli, istihbarattaki güçlü kollarıyla Hızır Çakırbeyli’nin gözünde ve yeraltı dünyasında sözüne güvenilir kişilerden biri gibi görülsede de Alpaslan Çakırbeyli’nin de dizede zaman zaman yasa dışı ilişkilerle gençliğe kötü örnek olmakta.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba), Hızır Çakırbeyli’nin kardeşidir. Hızır Çakırbeyli’den sonra yerine geçecek isimdir. İlyas Çakırbeyli, çok kez öfkesini kontrol edemeyen bunun sonucunda da şiddet ve saldırgan tavırlarıyla ölüm saçarak gençlere kötü örnek olmakta. İlyas Çakırbeyli, ahlak dışı ilişkilere de meyilli olduğundan zaman zaman Çakırbeyli üyeleri tarafından kınanmakta.

Tipi (Savaş Özdemir), yeraltı dünyasının oluşturduğu masanın bir üyesidir. Hızır Çakırbeyli’nin masadaki adamından biridir. Yakınlarına sürekli "Dadaş" diyerek seslenen Tipi, dizide agresiz tavırlarıyla ve her olayda karşısıdakini öldürmekten söz ederek özellikle de gençlere kötü örnek olan karekterler arasında yer alıyor.

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu) Hızır Çakırbeyli’nin dizide istihbaratçı olan Ceylan’dan olan gayri meşru oğludur. Hızır Çakırbeyli’nin karanlık işlerini yerine getiren isimlerden biridir. Hızır Çakırbeyli’nin tetikçiliğini yaparak özellikle de gençlere kötü örnek olmakta.

Fahri (Kenan Çoban) Hızır Çakırbeyli’nin adamlarındandır. İlyas Çakırbeyli ile birlikte, yeraltı dünyasının lideri olarak kabul ettikleri Hızır Reis’in emirleri doğrultusunda adam öldürme, çatışma, bombalama gibi tüm kirli işleri yaparlar. Fahri de şiddeti teşvik ettiğinden o da gençlere kötü örnek oluşturmakta.

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu), İlyas Çakırbeyli’nin eşi Ömür'ün abisi, Haştem’in kardeşidir. Yeraltı dünyasının oluşturduğu masanın bir üyesidir. Behzat Façalı, agresif tavırları ve mafya vari hareketleri gençleri olumsuz yönde etkilemekte.

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp) yeraltı dünyasında Façalı ailesinin reisidir. Hızır Çakırbeyli’nin dünürüdür. Emine ile evlenerek de Tip’nin eniştesi olmuştur. Haşmet Façalı da aynen Hızır Çakırbeyli gibi mafyayı meşrulaştıran isimler arasında.

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu) mafya lideri Haşmet Façalı ve Behzat'ın kız kardeşidir. İlyas Çakırbeyli ile evlidir.

Enişte (Hakan Karsak) Çakırbeyli ailesinin eniştesidir.

Emine Façalı (Sevil Akı Saner) Tipi’nin ablasıdır.