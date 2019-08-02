0553 313 94 23

"Eskişehirspor'da bir kriz var çözmeye çalışıyoruz"

Eskişehirspor Kulübü Mali Asbaşkanı Mehmet Şimşek:"Başkan Osman Taş'ın istifasının ardından etik olarak genel kurula gitmemiz gerek ancak sezon başlangıcına çok az bir süre kaldı ve takımı sahaya çıkarmamız gerek. Yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri yeni bir başkan arayışı içinde değil. Herkes görevinin başında, kulübün ve futbolcuların ihtiyacını karşılayacak"

02 Ağustos 2019 Cuma 18:40
"Eskişehirspor'da bir kriz var çözmeye çalışıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Mali Asbaşkanı Mehmet Şimşek, takımda bir krizin bulunduğunu, yönetim kurulu olarak bunun aşılması için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Şimşek, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulüp başkanı Osman Taş'ın dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini anımsatarak, yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam edeceğini belirtti.

Sabah saatlerinde futbolcularla yaptıkları toplantının ardından oyuncuların antrenmana çıktığını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu sabah futbolcu arkadaşlarımıza rica ettik sahaya çıkıp kentimizi ve kulübümüzü temsil etmeleri gerektiğini söyledik. Başkan Osman Taş'ın istifasının ardından etik olarak genel kurula gitmemiz gerek ancak sezon başlangıcına çok az bir süre kaldı ve takımı sahaya çıkarmamız gerek. Yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri yeni bir başkan arayışı içinde değil. Herkes görevinin başında, kulübün ve futbolcuların ihtiyacını karşılayacak. Hiçbir yönetim kurulu üyemizin koltuk merakı yok. Tek amacımız Eskişehirspor'un başarılı olması."

Ekonomik anlamda Eskişehirspor'un ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması için bir yıldır mücadele ettiklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir yıldır kaynak arıyoruz. Yönetim kurulunun tek hedefi bu takımı sahaya çıkarmak. Futbolcularımızdan Emre Güral şehri terk etti. Bunu kendisiyle konuşacağız. Ayırca Milinkovic'i de pazartesi günü kente bekliyoruz. Yıllardır bu söyleniyor, başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun sürekli eleştiren bir grup var. Herkes el birliği ile birlik ve beraberlik içinde bu takımı ileriye taşımak zorundayız. Herkes cebindeki son kuruşu takımının başarısı için harcıyor. Şu anda bir kriz var yönetim kurulu olarak bu krizi çözmeye çalışıyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:40
  1. Eskişehirspor
  2. Mehmet Şimşek
  3. TFF 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
    1. Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
    2. 41 yıllık tesis modern bir hale..
    3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    4. İsrail askerleri Gazze sınırında 11..
    5. Bursa Büyükşehir’de toplu sözleşme..
    6. Burhaniye’de kitapseverler Ören’e akın..
    7. İŞKUR TYP başvuruları ne zaman..
    8. Halk dolmuşu ile otomobil çarpıştı; 5..
    9. "Eskişehirspor'da bir kriz var çözmeye..
    10. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    11. Bursa trafiğine Erdoğan ayarı
    12. Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı
    13. Saman yüklü kamyon devrildi, alev alan..
    14. İYİ Parti'de kriz büyüyor! İP ismini..
    15. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    16. Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen..
    17. Frankfurt merkez tren istasyonunda..
    18. İstihdama katkı sunacak Erzurum..
    19. İki bavul altınla kaçtığı iddiasıyla..
    20. Kurtdere güreşleri başladı
    21. Karşıdan karşıya geçemeyen köpeğin..
    22. Kurbanlık hayvanı elektrik veya..
    23. Bakan Kurum, sel bölgesinde..
    24. Bal arıları petek üzerinde ay yıldız..
    25. GÜNCELLEME - Endonezya'da 6,8..
    26. Kars'ta diyaliz hastalarını taşıyan..
    27. "NATO, S-400'ü herhangi bir üyesinin..
    28. Balıkesir’de yanan otobüsün son hali
    29. Balığa çıkan gencin denizde kaybolması..
    30. Yenipazar’daki yangın kontrol altına..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!