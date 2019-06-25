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Eskişehirspor'a puan silme cezası verilmesi

- Kulüp başkanı Osman Taş:- "Dilencilik yapmayacağız, hep birlikte dürüstçe çalışarak, emek vererek ve sabırla bu işlerin altından kalkacağız"- "Kaan başkana atılan iftiraya itibar etmiyoruz. Anlaşamadığımız konular olmuştur ama bunu yapacağına kesinlikle inanmıyoruz"

25 Haziran 2019 Salı 22:08
Eskişehirspor'a puan silme cezası verilmesi


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kulüp başkanı Osman Taş, eski futbolcuları Sebastian Pinto'nun alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından kulübe 6 puan silme cezası verilmesine ilişkin, suçlu ya da suçlular aramanın şu an için fayda vermediğini belirtti.

Taş, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sürecin geçmiş yönetimlerin bilgisi dahilinde olduğunu belirterek, benzer başka dosyaların da varlığının herkesçe bilindiğini aktardı.

Söz konusu olayda beklenmeyen şeyi, "alacaklının vekili avukatın anlamsız hareketi ve menajerinin buna seyirci kalışı" olarak nitelendiren Taş, şunları kaydetti:

"Kaan Ay'ın başkanlığı döneminde konu ötelenmiş ve 8 Temmuz'a kadar çözüm için süre alınmıştı. Avukat benimle şahsen görüşmeden bu son hareketi yapmış ve sonrasında yüz yüze görüşmemizde neden olarak Kaan Ay ile yaptığı son görüşmeyi bahane etmiştir. Kendisi, biz göreve geldikten sonra Kaan Ay'ı aramış ve başkan da sağ olsun bize yönlendirmiştir. Avukatımız ile bu avukat görüşüp 8 Temmuz öncesi konuyu karşılıklı çözmek için bir araya gelinmesine karar vermişlerdir. Sonrasında tekrar Kaan başkanı arayarak konuştuğunu kulüp avukatına ulaşamadığını ve bu arada başkanın kendisine ödeme ile ilgili olumsuz görüş bildirdiğini beyan etmiştir. Biz, bu son görüşmede Kaan başkana atılan iftiraya itibar etmiyoruz. Kaan Ay ile görev yaptık. Anlaşamadığımız konular olmuştur ama bunu yapacağına kesinlikle inanmıyoruz. Hepimizin ailesi, sevenleri var, iftiralara müsaade etmeyelim."


- "Birkaç aylık plan ile gelmedik"


Taş, birilerinin içeriden ve dışarıdan her türlü aleyhte çalıştıklarına emin olduklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz birkaç aylık plan ile gelmedik. Kısa, orta ve uzun vadeli projelerimiz var. Bazıları uygulanmaya başlandı. Dilencilik yapmayacağız, hep birlikte dürüstçe çalışarak, emek vererek ve sabırla bu işlerin altından kalkacağız. Bu sebep ile tüm Eskişehirsporlulardan ricam, hep beraber omuz omuza bu mücadeleyi verelim. Toprağa düşene kadar."


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 22:08
  1. Eskişehirspor
  2. Kulüp Başkanı Osman Taş

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