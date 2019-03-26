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Eskişehirspor’a iki günde ikinci haciz şoku

Spor Toto 1.

26 Mart 2019 Salı 15:42
Eskişehirspor’a iki günde ikinci haciz şoku

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, önceki dönemlerde çalışan bir muhasebecinin alacaklarına karşı haciz şokuyla karşı karşıya kaldı. Taraflar uzun uğraşlar sonucu uzlaşmaya varırken haciz işlemi de durduruldu.


Ekonomik olarak zor günler geçiren ve yavaş yavaş toparlamaya başlayan Eskişehirspor’da, dün yaşanan haciz şokundan sonra ikinci bir kriz patlak verdi. Eski başkanlardan Mesut Hoşcan döneminde çalışan muhasebecilerden biri, 40 bin lira alacaklarına karşı kulübe polis nezaretinde haciz memurlarını yolladı.


Haciz edilemez yazılı malları söktüler


Vali Hanefi Demirkol Tesislerine gelen haciz memurları, ilk olarak alınacak malları belirledi. Kulübün muhasebe ve medya biriminde yer alan bilgisayarlar ve bazı televizyonlara el koyan yetkililer, ardından futbolcuların günlük antrenmanlarını yaptıkları alanda bulunan koşu bantlarını da alacaklarını belirtti. Üzerinde "Eskişehirspor Eğitim Vakfının malıdır, Haciz edilemez" yazılı aletleri sökerek dışarıya çıkaran yetkililere bazı oyuncular tepki gösterdi. Sporculardan bazıları spor salonunda çalışırken işlem yapan yetkililer, bilgisayar ve televizyonları bir alana topladı. Bu esnada kulüp yetkilileri de haczi yollayan şahsı ve avukatını ikna etmek için çabalasa da ilk olarak sonuç alamadılar. Gelen haciz memurları, önceden belirlenen elektronik televizyon, bilgisayar ve futbolcuların kullandığı spor aletlerine haciz koydu. Kulüp görevlileri ile avukatlar arasında yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından haciz işlemi durduruldu. Sökülen aletler de tekrar yerine götürüldü.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:42
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