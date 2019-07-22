Eskişehirspor ekibi Osmaneli’nde

Eskişehirspor kafilesi Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri’nde sabah kahvaltısı yaptı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bu ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Şahin, "Osmaneli Belediyemiz yaptığı yatırımlar ile turizmde hedeflerine ulaşıyor. Osmaneli’nde oluşturduğumuz birlik ve beraberlik havası ilçemize bolluk ve bereket getirdi. İyi niyetimize Allah’ın önümüzü açmasıyla ve yardımcı olmasıyla şükürler olsun ki her gün bir önceki günden daha iyi oluyoruz. Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimiz yoğun ilgi görüyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımımızın kamp yaptığı tesislerimize bugün de Eskişehir Spor Kulübümüz sabah kahvaltısı için uğradı. Geçtiğimiz günlerde ilçemize alt yapı takımıyla kamp için gelen Eskişehir Sporumuza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.