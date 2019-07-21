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Eskişehirspor 20 yaş ortalaması ile Göztepe karşısında göz doldurdu

Afyonkarahisar’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor, Göztepe ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:28
Eskişehirspor 20 yaş ortalaması ile Göztepe karşısında göz doldurdu

Afyonkarahisar’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor, Göztepe ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Sezon öncesinde ikinci hazırlık maçına çıkan Eskişehirspor, ilk 11’inin yaş ortalamasının 20 olması ile dikkat çekti.


1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Afyon’da ki kampta ilk hazırlık maçını İzmir temsilcisi Göztepe ile yaptı. Zafer Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçına Eskişehirspor; Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban, Erdal Akdari, Cemali Sertel, Mehmet Özcan, Furgan Polat, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir ve Metehan Altunbaş 11’i ile başladı. Göztepe’nin 11’inde ise; Göktuğ Bakırbaş, Yusuf Talun, Veli Çetin, Tarouco, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Poko, Batuhan Kırdaroğlu, Deniz Kadah, Samed Ali Kaya ve Ege Özkayımoğlu yer aldı.


Karşılaşmada etkili bir oyun oynayan Fuat Çapa’nın genç öğrencileri performanslarıyla göz doldurdu. Müsabakada forma giyen en genç futbolcu 2003 doğumlu 16 yaşındaki Metehan Altunbaş oldu. 20 yaş ortalaması ile sahaya çıkan Es Es’in golünü ise sonradan oyuna giren 23 yaşındaki Mehmet Feyzi Yıldırım kaydetti. Siyah-Kırmızılı camiada genç oyunculara güvenin tam olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:28
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