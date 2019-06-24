Eskişehirliler lavanta tarlalarını fotoğrafladı, Salda Gölünü gezdi

Eskişehir’den günübirlik olarak ülkenin önemli turizm merkezlerinden Salda Gölüne giden vatandaşlar, lavanta döneminin başlamasıyla da mor tarlalarda güzel vakit geçirdi.

Eskişehir çıkışlı günübirlik turlardan lavanta tarlaları, Lisinia Doğal Yaşam Köyü ve Salda Gölü turları 16 Haziran itibariyle başladı. 222 Turizm Seyahat Acentası aracılığıyla hareket eden 150 kişilik grup, ilk olarak lavanta cenneti olarak bilinen Isparta’nın Kuyucak Köyünde mor tarlaları gezdi. Köyde yerli üreticilerin kurduğu tezgahlarda lavantayla alakalı bilgiler alan ziyaretçiler, eşsiz güzellikler arasında bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Buradan panoramik olarak Burdur Gölünü görüp tur sorumlularından bilgiler aldı. Eskişehirliler Burdur merkeze bağlı Karakent köyünde kurulan Lisinia Doğa Proje Alanını da ziyaret ederek doğada yaralı halde bulunan yaban hayvanlarının tedavi gördüğü Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezini gezdi. Burada susuzluğa dikkati çekmek için yapılan ahşap heykelleri gören vatandaşlar, kurumak üzere olan Burdur Gölünü izledi.

Salda Gölüne girdiler

Son olarak “Türkiye’nin Maldivleri’ olarak adlandırılan ve gözde turizm merkezi olan Salda Gölüne giden ekip, burada keyifli zaman geçirdi. Çeşitli oyunlar oynayan vatandaşlar, Salda Gölüne girerek serinledi. Her hafta kesin kalkışlı çeşitli turlar düzenlediklerini belirten Kültür Turları Sorumlusu Fatih Çetin, Eskişehirlilerin de programlara yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi. Bu turu özel olarak planladıklarını kaydedenÇetin, “Günübirlik olarak Türkiye’nin önemli turizm noktalarını gezerek keyifli zaman geçiriyoruz. Burdur ve Isparta’nın köylerinde lavanta tarlalarını gezip bol bol fotoğraf çekerken, Salda Gölünde de farklı etkinliklere imza atıyoruz. Misafirlerimiz bu turdan memnun ayrılıyor” dedi.